Errores de Morena

Es Citalli Hernández, secretaria general de Morena, la que analiza y nos confía: —Casi-casi que dimos por hecho, de manera inconsciente, que la Ciudad de México estaba ganada; nos confiamos en que es un bastión progresista, que es un bastión obradorista, que la jefa de Gobierno está muy bien evaluada…

El análisis de lo ocurrido en la capital del país está en proceso, pero ya saltan errores propios del partido en el gobierno —que van más allá de culpar a los medios y a una guerra sucia— que les llevaron a perder más de la mitad del territorio. Los enumera

—No hubo una presencia fuerte de la dirigencia nacional. No se logró consolidar un partido estatal. No hemos logrado la mejor sinergia con la clase alta. No hemos sabido transmitir ni matizar nuestro discurso contra el poder económico corrupto. Hemos fallado en acercarnos a ciertos sectores… Para la senadora con licencia, lo más doloroso en este caso es que las clases medias, ese sector que tradicionalmente los ha acompañado, ésta vez no votó por ellos y peor aún, que en ese voto de castigo hayan terminado votando por el PAN.

“Están enojados, dolidos, sentidos…—reconoce Citlalli—; nos toca escucharlos, atenderlos, porque queremos gobernar para todos, empezando, sin duda, por quienes más lo necesitan, pero no necesariamente eso significa abandonar a las clases medias”. De lo ocurrido en San Luis Potosí, donde el candidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo, se alzó con la gubernatura, comenta: —En términos fríos y pragmáticos, para algunos puede ser “una gran hazaña”, un “golpe político”, porque el candidato triunfante es un aliado de Morena, pero en términos éticos, políticos, no es lo que estamos buscando; no era nuestra ruta. Y no es difícil, malpensar, que se tomaron una serie de decisiones para generar el escenario perfecto para que ganara el Partido Verde.

Sobre lo ocurrido en Guerrero con y por Félix Salgado Macedonio, reconoce que lastima que se haya privilegiado —también— una visión más pragmática y que, al final de cuenta, si bien no impactó en Guerrero, sí lo hizo en cambio en la Ciudad de México. Un aprendizaje más. Desde la perspectiva de la morenista, necesitamos mejorar la discusión pública: tanto nosotros como algunos opositores, como medios de comunicación y personas en general, no hemos diferenciado entre el discurso político del Presidente —donde él tiene un discurso político y responde a sus adversarios— y la acción gubernamental. Me parece, apunta Citlalli Hernández, que necesitamos visibilizar más las acciones de gobierno y no sólo concentrarnos en el discurso político del Presidente.

•••

GEMAS: Obsequio de López Obrador: “No van a aumentar los impuestos, quedó muy claro. No vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado, al contrario, estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos y seguir avanzando”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL