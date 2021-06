Insiste en la cabeza de Lorenzo

No hay pierde. El Presidente de la República lo trae en la mira y antes que cualquier otra cosa quiere que ruede su cabeza. Sí, la del Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Se la debe desde el 2006 –“cuando me robaron la Presidencia de la República”-, o al menos así lo cree Andrés Manuel López Obrador. Y no se lo perdona.

Ni con el espléndido trabajo que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) en estas elecciones (el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia), se libra el Consejero Presidente del rencor presidencial.

Acaso el INE logre salvarse de ser integrado al Poder Judicial, como propuso hace unos meses. Pero hasta ahí.

En cambio, en su equipo están convencidos de que intentará a toda costa hacer caer a Lorenzo Córdova antes de que concluya su mandato en 2023; destituirlo, así como en su momento ocurrió con Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del INE del 2003 al 2007, en ocasión de la Ley para la Reforma del Estado.

Algo así fue lo que el propio AMLO dejó ver respecto de la Reforma Electoral que piensa proponer al Congreso el año próximo. De hecho, se lo expuso ya a los empresarios con los que se reunió la semana pasada.

“Tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas”, les dijo.

Y para más señas, abundó sobre lo que considera era –o más bien no es- un demócrata: “No es un demócrata, como ha sucedido en México, el que dice: ‘No podemos permitir que llegue a la presidencia un populista; luego entonces, hagamos todo para evitarlo, hasta robarnos la elección, hagamos un fraude patriótico’”.

“Tenemos que buscar la forma de que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el Ejecutivo, por el Presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados; que no los controle la oligarquía, que no los controle el conservadurismo, que dependan básicamente del pueblo”.

¿Qué es eso que un consejero escriba un libro en contra del populismo?, preguntó

.-0-

SE EQUIVOCÓ CON COSSÍO.- El ministro en retiro José Ramón Cossío es otro de los personajes malqueridos por el inquilino de Palacio Nacional. Cada que el Presidente halla ocasión, busca exhibirlo.

Y ayer que Andrés Manuel parecía no andar de muy buen humor –arreó a diestra y siniestra-, volvió a ocurrir.

AMLO situó a Cossío entre los jueces que, dijo, avalaban todo lo que perjudicaba al pueblo y beneficiaba a las minorías. Y puso como ejemplo cuando buscó que se consultara al pueblo para las llamadas reformas estructurales.

Sólo que, en esta ocasión el Presidente se equivocó.

Cierto que la Suprema Corte consideró (9 votos contra uno) que los referéndums sobre la reforma energética que él y sus seguidores planteaban, iban en contra de la Constitución. No transitaron.

Pero hubo un voto a favor de los referéndums –por considerar que son un derecho plasmado en la Constitución-; y ese voto único provino precisamente el de Cossío.

Con la pena pero quien llevó la batuta en la defensa de la reforma energética impulsada por Peña Nieto fue la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación.

-0-

GEMAS: Obsequio de AMLO: “Iberdrola se atrevió a ofendernos a los mexicanos contratando como empleado al ex presidente Calderón”.

