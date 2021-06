Trans Voices: cuando las personas trans narramos nuestras propias historias

Hace poco más de medio año recibí una invitación de Josué Adonai Urrea, fundador de la comunidad Trans Pride World, para unirme al equipo y comenzar a producir así un espacio informativo semanal titulado Trans Pride News. La idea era básicamente la de reportar las noticias vinculadas con la comunidad trans hispanohablante con el respeto y la sensibilidad que nos gustaría que demostraran habitualmente los grandes medios de comunicación. Emprendimos el proyecto en compañía de Sony Rangel, con quien he co conducido el noticiero durante estos meses. Con todo y lo maravillosa que ha sido esta aventura, que por cierto continúa, en febrero de este año llegó a mi mente la idea de construir un portal informativo y fue así que nació Trans Voices.

Las historias que aparecen en los grandes medios de comunicación sobre la comunidad trans son pocas y éstas suelen estar vinculadas a tragedias, violencia y precarización. Es cierto que las personas trans y no binarias somos una población vulnerada, pero tampoco me cabe duda que nuestras historias no se reducen únicamente a ello y es por ese motivo que me parece fundamental fortalecer la visibilidad de las personas trans y qué mejor manera de hacerlo si no es a través de nuestras propias voces.

Qué es Trans Voices

Trans Voices es una tribuna pensada como espacio informativo, sí, pero también como un espacio catártico, de esparcimiento e inspiración para personas trans y aliadas. Me explico: en los últimos meses hemos sido testigues de la discusión a nivel global de temas bastante complejos como la frontera entre libertad de expresión y la propagación de discursos de odio, el acceso a derechos humanos para poblaciones vulneradas como la comunidad trans, así como la importancia de garantizar la autonomía corporal para todo tipo de identidades, un asunto que invariablemente nos ha llevado a hablar también sobre la legalización del aborto, trabajo sexual y gestación subrogada, prácticas para las que sin embargo no existen las mismas conclusiones.

Ante ello, en Trans Voices especialistas trans en filosofía, biología, pediatría, sociología y muchas otras ramas del conocimiento expondrán su postura y reflexiones en torno a estas importantes y coyunturales problemáticas sociales. Pero no sólo eso, pues también desde sus respectivas áreas contribuirán a desmontar los discursos transfóbicos que en muchas ocasiones se erigen desde un mal entendimiento de estas ciencias para apelar a los prejuicios y estigmas más arraigados en la sociedad.

El espacio se plantea además como catártico y de esparcimiento pues servirá también para compartir con la audiencia no sólo ensayos y reflexiones teóricas sino también producciones culturales a cargo de talentosas personas trans. De este modo, podremos disfrutar de su poesía, cuentos, música, ilustraciones e, incluso, ¿por qué no? recetas de cocina.

El motivo de este tipo de contenido es muy sencillo: las personas trans somos mucho más que una identidad de género; nuestras vidas y trayectorias se construyen también a partir de sueños, pasiones, habilidades, aptitudes, conocimientos. Aunque lo anterior pueda parecer obvio, en las narrativas hegemónicas que emiten los medios de comunicación no siempre es así. Es importante generar un balance que permita a aquellas personas de la diversidad sexual que aún no salen del clóset saber que todo mejora, como apunta la frase que da nombre a la organización It Gets Better. Es cierto que somos una población vulnerada, que el camino y la lucha por la conquista de nuestros derechos es aún larga, pero también son dignas de reconocer aquellas historias de personas trans que se han abierto paso y que día a día luchan contracorriente con un sistema que no está diseñado para nosotres, y al que sin embargo le damos la vuelta para ser felices.

Para este momento Trans Voices ha contando con la participación de figuras trans como la youtuber Ophelia Pastrana, el comunicador Sony Rangel, la filósofa Siobhan Guerrero, la bióloga Leah Muñoz, la traductora Julianna Neuhouser y voces aliadas como la del pediatra Guillermo Fojaco y el editor Alejandro Tejeida. Pero pronto podremos escuchar también otras voces trans, como la del periodista argentino Oliver Nash, lxs activistas Irene Valdivia y Josué Adonai Urrea, el tatuador Pablo Mateo o los modelos Mauro Alessandri y Emile Serrano; también nos permitirán escucharles personas no binarias como le periodiste Georgina Álvarez y le editore Raúl Cruz, así como otras figuras aliadas como el psicólogo Mauricio Saldívar y el lingüista Guillermo de León.

Trans Voices se plantea también como un espacio que buscará evitar que la conversación se centre única y exclusivamente en la Ciudad de México, pues las personas trans nos encontramos presentes en todo el país, en todo el mundo, y múltiples son las realidades que vivimos y que, por tanto, necesitamos visibilizar y problematizar. Esperamos que en un futuro cercano contemos con la posibilidad de sumar a muchas más voces trans, no binaria y aliadas. Porque hoy más que nunca urge escucharnos entre nosotres y también hacer que la sociedad nos escuche; sólo así podremos construir una sociedad más empática, justa e igualitaria.