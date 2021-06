El lugar en Silencio de un sordo

Con un año de retraso debido a la pandemia, por fin llega a las salas mexicanas el filme Un Lugar en Silencio Parte II, con el enorme reto de superar a su antecesora la cual fue un rotundo éxito no solo en taquilla, sino también con la crítica, pero ¿Será que logra su cometido?

Pocas son las secuelas que valen la pena, Un Lugar en Silencio Parte II, es una de ellas. Y es que lograr mantener la tensión de una cinta como la primera entrega durante otra hora y media más, no era un reto fácil de superar, pero una vez más el buen John Krasinski hace de las suyas y no solo logra sostener el suspenso en esta secuela, sino que además consigue darle un cierre casi poético al filme que es protagonizado de nueva cuenta por su propia esposa, la actriz Emily Blunt, los jóvenes Millicent Simmonds, Noah Jupe y en esta segunda entrega se incorpora el actor Cillian Murphy (Peaky Blinders, Batman: El Caballero de la Noche Asciende) y el nominado al Oscar Djimon Hounsou.

((((((((SPOLIER ALERT))))))))

Esta reseña no revelará aspectos medulares de Un Lugar en Silencio Parte II, pero si sobre la primera entrega, estrenada en 2018.

La segunda parte de Un Lugar en Silencio le hace honor al dicho “Menos es más”. Es sencilla, con una duración adecuada, no más, no menos, actuaciones espectaculares y un guión que sigue a la perfección la historia de la familia Abbott, quienes tras la invasión de unas extrañas criaturas que asesinan a todo su pueblo, logran sobrevivir en medio de una serie de increíbles complicaciones, una de ellas la llegada de un bebé.

Me imagino a Krasinski en el escritorio de su casa a las 3 AM con una taza de café en mano escribiendo esta historia: “¿Cómo le hago para que el escenario de esta película se torne más tenso con estas criaturas que acaban con todo ser vivo que haga ruido? ¡Ah ya sé! Que mi protagonista de a luz en medio del Apocalipsis” Vaya tipo brillante. Si ustedes supieran lo que sufrí durante la primera película. Vamos, no quería ni masticar las palomitas porque sentía que las criaturas me escucharían y acabarían con la pobre Emily Blunt pariendo en una bañera. Pues aunque usted no lo crea, después de todo eso que experimentamos en el cine en 2018, se pudo hacer más y John Krasinski le dio una gran continuidad a la historia.

La clave del éxito: No engolosinarse, continuar exactamente en donde se quedó el relato y contar la historia desde la vulnerabilidad. Así de sencillo. Salvo un pequeño flashback que tiene el filme para presentarnos al nuevo personaje, la película empieza exactamente en el mismo punto en donde se quedó la primera. Y creo que todos los que fuimos fans de esta cinta, por supuesto que queríamos saber un poco más de lo que haría esta familia tras el fallecimiento de la figura paterna y el empoderamiento de Regan, la hija sorda quien a pesar de su limitante condición, termina siendo la gran heroína del filme y para mi el gran hallazgo en los últimos años en cuanto a actuación se refiere. Gracias por eso Krasinski.

Ella se llama Millicent Simmonds. Es sorda desde nacimiento y acaba de cumplir la mayoría de edad. Su carrera comenzó en 2017 cuando protagonizó la cinta Wonderstruck junto a Julianne Moore. Sí, tan solo lleva 4 años en este medio y se ha convertido en la actriz de la que todo el mundo habla pues ha abierto las puertas para toda una comunidad de jóvenes que como ella, han soñado con verse reflejados en la pantalla grande. Tuve la oportunidad de platicar con esta actriz vía zoom a través de una intérprete de lenguajes de señas que nos ayudó a que la entrevista fuera posible y en la charla Millicent habló de qué manera el personaje de Regan le cambió la vida.

“Para mi como una persona sorda, lo manejamos muy bien y todos estaban muy ansiosos de aprender en el set y yo realmente me siento muy agradecida por ello. Regan por si misma es un personaje muy valiente, ella usa su debilidad como su super poder, su fortaleza y ella trata de usarlo siempre para salvar el mundo y yo siempre crecí creyendo que era menos porque era sorda o que no tenía mucho qué ofrecer, pero el personaje de Reagan cambió la perspectiva de mi misma y como actriz me siento muy emocionada de conocer y de crear nuevas oportunidades para gente como yo, me siento muy orgullosa de ello.

Para lograr mayor empatía con el mundo de los sordos, y siendo el personaje de Regan uno de los principales en el filme, todo el elenco e incluso el equipo de producción tuvo que aprender sobre el lenguaje de señas, lo cual la joven actriz agradece pues le da una mayor visibilidad a la comunidad a la cual ella ha pertenecido desde muy pequeña y a la cual pretende ayudar contando más historias de este tipo.

“Por supuesto que siento esta gran responsabilidad porque yo quiero que todos se sientan representados en la comunidad de sordos, pero es difícil porque en la comunidad de sordos hay de todo, algunos que tienen implantes, algunos que se solo se escuchan así mismos, es muy diverso y ser alguien que escucha un poco es difícil también porque también hay cierta diversidad dentro de la propia comunidad de sordos y queremos ser incluyentes con todos e invitarlos a que cuenten sus propias historias.”

Un Lugar en Silencio Parte II, sin duda alguna es la recomendación que les doy porque su amiga soy. Eso sí, es un filme que sí o sí se tiene que ver en el cine, porque el silencio y concentración que se genera en una sala de cine, es indispensable para disfrutar al 100 por ciento una película como esta. Eso sí, advierto que más de uno puede salir sin uñas… y otras cosas.

POR LINET PUENTE

