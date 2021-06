Los oídos sordos de AMLO

El Inegi difundió ayer los resultados de la tercera edición de la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas, en la que destaca que más de 85 por ciento del millón 873 mil compañías que existen en el país experimentó afectaciones por la pandemia. En pocas palabras: prácticamente todas las firmas fueron afectadas.

Durante meses, se ha debatido si el presidente López Obrador debió apoyar fiscalmente a las empresas, sobre todo con un aplazamiento o exención del Impuesto Sobre la Renta, por ejemplo. En la encuesta se revela que abrumadoramente los empresarios necesitaron alguna acción gubernamental de este tipo, instrumentada por la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera. El Inegi revela: “las empresas consideran que la política de apoyo que más se requiere para hacer frente a la pandemia es la relacionada con los apoyos fiscales (66.3 por ciento)”.

¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? ¿Debió apoyar el gobierno a las empresas con exenciones fiscales? El Presidente ha dicho que la recuperación está en marcha, y que creceremos más de cinco por ciento este año. No obstante, la recuperación verdadera no se está sintiendo en los bolsillos de la gente. La prueba cuantitativa de esto la dio ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reveló el tiempo que tomará a los países regresar al Producto Interno Bruto per cápita a un nivel justo superior al que tenían en el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia. Y el dato para México no es muy alentador: tendremos que esperar hasta después del tercer trimestre de 2023; es decir, más de dos años.

El presidente López Obrador no quiso otorgar estímulos robustos a las empresas formales y prestó oídos sordos a los constantes llamados del Consejo Coordinador Empresarial para hacerlo. Optó por seguir recaudando impuestos y apoyar únicamente a microempresas, la mayoría informales, con montos escasos (los famosos “créditos a la palabra”). El resultado está a la vista.

Países emergentes similares a México, como India o Indonesia, habrán recuperado su PIB per cápita por completo a finales de este año, de acuerdo con las proyecciones de la OCDE. Pero, nosotros tendremos que esperar más de dos años para regresar a donde estábamos.

BLIM TV

Jugada de amplio alcance de Grupo Televisa ayer. La empresa que co dirigen Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia lanzó 14 mil horas de contenido gratuito con publicidad para 18 países de América Latina, a través de su plataforma de suscripción over-the-top llamada Blim TV. Esta versión gratuita tiene la intención de solidificar el reconocimiento que tiene la plataforma en el mercado, según los planes del CEO de Blim TV, Luis Arvizu. La otra versión, de paga y sin publicidad, cuenta con 35 canales y 37 mil horas de contenido bajo demanda.

