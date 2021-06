La crisis sanitaria en India pegará a México

¿Por qué no se salvó? Se preguntan los familiares de Juan, paciente infectado por COVID-19, que no pudo tener acceso a un tratamiento integral, los médicos hicieron todo lo posible en los tres hospitales que estuvo, durante dos meses, pero faltó medicamentos. Su esposa e hijos apoyaron con la compra de algunos fármacos, corrían a las farmacias del sector privado, pero también no encontraban todos los de la receta.

¿Qué es lo que está pasando?, Llegamos a la mitad del año y en los hospitales del sector público trabajan con el 30% de los fármacos que necesitan. Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) coinciden en que el desabasto en el sector público también trastoca a los privados. Los pacientes que pueden adquirir sus medicinas por cuenta propia generan sobredemanda y, al final, escasez.

Este año, en plena pandemia no hubo suficientes medicamentos, en primer lugar, la UNOPS, encargada de definir las compras de salud por órdenes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aún no ha dado a conocer los resultados de la última licitación para los servicios de salud públicos, debían haber quedado en mayo.

En segundo lugar, la situación empeorará, la emergencia por el COVID-19 en la India ha generado el retraso en las importaciones de materia prima, lo que implica que las farmacéuticas no tendrán los insumos necesarios para comenzar a fabricar.

India es la farmacia del mundo, los laboratorios farmacéuticos buscan 80% de los insumos en ese país, el resto en Europa; así que será muy difícil sustituir esa proveeduría, los precios por la demanda se elevarán y hay riesgos de una menor disponibilidad; mientras aquí, estamos lidiando con retrasos en los fallos, por lo que haga cuentas, hasta cuándo van a llegar los medicamentos a los hospitales, si las farmacéuticas tardan al menos 3 meses en entregar la producción después de un pedido. ¡Uff

Este es el peor de los mundos, los laboratorios farmacéuticos ya le han pedido al gobierno orden en la cadena productiva, ya van más dos años de esta administración y aún no sabemos los casos de corrupción que tanto se señalaba. Mientras, los pacientes ruegan que desde los tiempos de adquisición de los principios activos en la industria hasta la elaboración del producto final haya fluidez, para que puedan ellos tener acceso a los tratamientos. ¡Ojalá!

HABLANDO DE NEGOCIOS

Entre el público inversionista, la empresa Traxión es una de las que más presencia y apetito ha generado, basta con observar las estadísticas de operación de la compañía con soluciones logísticas y de movilidad en toda la cadena de suministro, mismas en las que se aprecia un crecimiento acelerado en el precio de sus acciones.

Por ejemplo, al cierre de 2020 los títulos se cotizaban en 17.39 pesos, pero a la fecha llegan a máximos de 36.92 pesos, fue por ello que para nadie resultó extraño que este mes, la compañía de Aby Lijtszain se ganara un lugar en el índice MSCI Investable Market Index (IMI), mismo que capta y da seguimiento a la representación de alta, mediana y pequeña capitalización en 23 países de mercados desarrollados y en otros 27 con mercados emergentes, por lo que cuenta con prestigio a nivel mundial...

EN EL APUNTE… Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) cambió de receta e imagen para su producto Coca-Cola Sin Azúcar. Javier Meza, Vicepresidente de Marketing de Coca-Cola para América Latina, dice que es un esfuerzo para ayudar a las personas en el mundo entero a consumir menos azúcar. Forma parte de la innovación y la empresa hizo este lanzamiento en América Latina y el mundo entero.

El ejecutivo quien lleva más de 20 años en la compañía, promete a los consumidores una receta mejorada, con un sabor más suave y mucho más cerca de la Coca-Cola original. Además de la nueva identidad visual, con el color rojo característico de Coca-Cola y la palabra Coca-Cola escrita en letras negras sobre el empaque. Ambicioso el plan, pues estiman que más de 100 millones de personas la prueben.

POR ENGGE CHAVARRÍA

PERIODISTA

TWITTER @ENGGECHAVARRIA

