Así dejan vulnerable autonomía del Banxico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que para que todo mundo esté más tranquilo”, no puede continuar un periodo más como gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, pues su mandato termina en diciembre.

En la mañanera el presidente incluso enfatizó que el nuevo nombramiento es para llevar a cabo el cambio, “no puede seguir él, independientemente de la cuestión legal, necesitamos la renovación”.

Estas declaraciones ya han causado inconformidades entre los inversionistas de la bolsa y el mundo financiero, porque el Presidente ha reiterado que no está de acuerdo con muchos técnicos del gobierno pasado y del periodo neoliberal porque desde su perspectiva causaron mucho daño al país.

No debemos perder de vista que hasta ahora los nombres que se manejan como posibles propuestas para ocupar este cargo, son Gerardo Esquivel y Arturo Herrera, que son las cartas fuertes de Palacio Nacional y en donde se sentiría el Presidente más cómodo para trabajar.

Pero en el fondo, los especialistas ya han anticipado que el Jefe del Ejecutivo busca modificar la Ley el Banco de México, que cita que para ser gobernador o parte de la Junta de Gobierno se necesita tener las credenciales y reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad financiera.

De modificar la Ley, quedaría el paso libre para que el Senado apruebe alguno de los candidatos del Jefe Ejecutivo, pero también, dicen que las verdaderas intenciones es tener más información de lo qué hace el Banco de México con las reservas internacionales, cómo manejan esos fondos, en qué los invierten, cuál es su rendimiento.; pues bien podrían comprarse vacunas, dice, con ese dinero.

Sin embargo, los asesores financieros de Palacio Nacional no le han explicado al presidente que las reservas internacionales son activos denominados en monedas distintas al peso. Generalmente son valores gubernamentales o depósitos de banco, activos seguros que forman parte del balance del Banco Central. Insisto son activos, no capital, no es que tengan un montón de billetes apilados.

Además parte de las reservas internacionales están en oro y bancos comerciales. Se tienen para varios propósitos el más importante de ellos es para tratar de cubrir desbalances que se pudieran suscitar en la balanza de pagos.

Si por alguna razón hay un desbalance en términos de las exportaciones e importaciones, y se necesita moneda extranjera para cubrirlo, o en la balanza de capitales, en principio, el Banxico contaría con recursos que podría proveer a la economía, para cubrir esos desbalances y el hecho de que cuente con un stock de moneda diferente a la moneda local, de moneda extranjera, le da cierta seguridad a los inversionistas, incluso a las calificadoras de valores.

Aquí esta el revuelo, a los empresarios les preocupa este riesgo de cambiar, en plena pandemia y crisis al gobernador del banco central: los inversionistas, al menos ayer se refugiaron en el dólar e hicieron caer al peso; y los académicos dicen que el riesgo está en que el Presidente busca gente alineada a que pueda influir en el mercado financiero, tasas de interés y remanentes de las reservas internacionales.

Los mal intencionados aseguran que como no hay dinero que alcance a cubrir los programas sociales, los salarios de los burócratas y las obras de infraestructura, siempre se cae en la tentación de tomar dinero de las afores y las reservas internacionales.

¿QUÉ PASA EN EL INEA?

El cambio de mando en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), no ha traído consigo modificaciones de fondo a la hora de usar los recursos públicos. Y es que a pesar que desde mediados de abril, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún ocupa la dirección general, la adquisición del servicio de limpieza ya comienza a dar señales de suciedad.

Resulta que para llevar a cabo el proceso por invitación a cuando menos tres personas IA-011MDA001-E40-2021, Gott und Glück contaría con la bendición del Director de Administración y Finanzas, Óscar Juárez Davis. Según alertan diversas jugadoras, aunque en el Contrato Marco elaborado por Hacienda para guiar las compras del aseo, no se solicita el cumplimiento de dos Normas Oficiales Mexicanas, en este procedimiento sí fueron incluidas.

Su adhesión tendría que ver con la colocación de una especie de obstáculo que dé como “ganadora” a la compañía relacionada con Enrique Gómez Mandujano. Se lo adelanto porque Gott und Glück sería de las pocas en poder acreditar la solicitud, sobre todo porque las oficinas de gobierno llevan más de un año cerradas y los trámites se han vuelto casi imposibles, sin olvidar que el año pasado ya fungía como contratista. El fallo está programado para el próximo 1 de junio, y la nueva proveedora durará hasta el último día del año.

POR ENGGE CHAVARRÍA

PERIODISTA

TWITTER @ENGGECHAVARRIA

