Otro tropiezo, aún no hay medicamentos

La primera semana necesitó de cuidados intensivos, el diagnóstico de Miguel, hombre de 42 años, es que el virus la COVID-19 había comprometido a más del 80% de los pulmones, los médicos del Hospital Ajusco Medio, ubicado al sur de la Ciudad de México, le indicaron a su familiar que ya nada se podía hacer, porque los recursos con los que contaban eran insuficientes, solo quedaba esperar a que mejorará.

El tiempo es clave, la familia de este paciente decide cambiarlo e ingresarlo al Hospital de Especialidades Médicas Centro Médico Nacional la Raza, gracias a que su patrón lo ingresó al padrón del IMSS unos días antes del cambio, “era la única manera de poder ingresar-me cuenta Angélica, su esposa- nadie nos daba esperanza”.

Pero una vez más en este hospital se enfrentaron a la realidad que está viviendo el país desde que arrancó este sexenio, no hay medicamentos suficientes para millones de familias que no cuentan con seguridad social; y no los hay porque simplemente no se han hecho las compras necesarias, se acumula un nuevo retraso de dos meses, los fármacos ahora entregarán hasta octubre-noviembre, si es que en los próximos días se dan a conocer los fallos.

¿Qué pasó? Los contratos que debían otorgarse en abril con la industria farmacéutica no cerraron. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que se encarga de realizar las compras consolidadas de medicamentos para este año, por órdenes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió una vez más evaluar a las compañías que presentaron ofertas en la licitación internacional pública para la parte de genéricos y material de curación.

Para Rafael Gual Cosío, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), este retraso deja secuelas graves, como el desabasto en el presente año.

Además, si no se definen las licitaciones públicas, los laboratorios farmacéuticos no fabricarán sin un contrato firmado, no olvidemos que el proceso de producción tarda de 3 a 5 meses, más el tiempo que se requiere para la distribución. “Es verdaderamente trágico”.

Pero, pese a que esta estrategia fue para ahorrar, los hospitales del ISSSTE, IMSS, Sedena, Pemex y de 26 estados ya salieron a hacer sus compas de pánico, razón por la que se explica que para que se cure Miguel, sus familiares tienen que buscar hasta por debajo de las piedras los medicamentos que no hay en los anaqueles de los hospitales, por el simple hecho de que no se compraron este año, ni el pasado. Los recursos que se van a gastar son 90 mil millones de pesos, poco menos de los 113 mil millones de pesos que se tiraron a la basura al cancelar el aeropuerto de Texcoco. ¡así las cosas!

BONANZA EN ECOMMERCE

Para nadie es un secreto que México ya era territorio fértil para el comercio en línea antes de la pandemia, sin embargo, este cambio de hábitos orientado al confinamiento, se ha posicionado como catalizador para su desarrollo.

Tal como nos indican las proyecciones de Barclays, el eCommerce pasó de 6% del total de las ventas en retail, al 15% para 2023. Su principal impulsor serán dos factores; el primero, relacionado con la penetración de internet entre la población, y el segundo, con las alzas en los niveles de inclusión financiera.

El crecimiento retratado no solo se ha visto reflejado en aquellos jugadores del ramo como Mercado Libre, Amazon, Walmart y Coppel, ya que firmas como Traxión también han aprovechado los tiempos de bonanza, mediante sus servicios de última milla y gestión de almacén 3PL y 4PL.

Se lo comento porque la compañía comandada por Aby Lijtszain estrenó este año una división de negocio exclusivamente dedicada a Logística y Tecnología, pues aunque ya impulsaba ambas soluciones desde años previos, a partir de 2021 la reportan en solitario con resultados satisfactorios.

Por ejemplo, al primer trimestre de este año, dicho segmento significó el 17% de los ingresos consolidados de la compañía, de los cuales, el 62% se originaron con el portafolio que se destina a los traslados de paquetería y entregas al usuario final.

Logística y Tecnología se encuentra integrada por filiales como Redpack, Traxporta y Traxión Logistics, mismas que requieren menores inyecciones de capital que sus otras dos divisiones, le hablo de Movilidad de Personas y Movilidad de Mercancías, mismas que les permiten abarcar toda la cadena de suministro al contar con carga seca, refrigerada, de petroquímicos, intermodal y cruces fronterizos, por mencionar algunos; así como traslados a centros estudiantiles, de oficinas, o industriales.

No obstante, debido a este crecimiento íntimamente relacionado con el eCommerce, una de las principales apuestas de la compañía ha sido Redpack, misma que tras modificar su estrategia al sumarse a Traxión en 2018, ahora cuenta con una capacidad operativa de más de 400%, aunado a que sus ventas fueron al alza en 140%, pero tampoco hay que perder de vista que previo a su adhesión al grupo, las entregas por transacciones virtuales le representaban el 2% de lo facturado, mientras que ahora significan más del 70%.

LUCHAN CONTRA LA PANDEMIA

Vaya que los afanadores del país han dado ejemplo de compromiso, solidaridad y empatía al realizar sus labores diarias, aún frente a una pandemia de proporciones mundiales. Su principal objetivo: contribuir al corte de las cadenas de contagio que han cobrado la vida de millones. No obstante, para reforzar sus conocimientos en técnicas de limpieza, uso de productos y correcta colocación de equipos de protección propios, la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel), de Marco Antonio Reyes Saldívar, llevó a cabo un nuevo periodo de capacitaciones, en colaboración con la Academia Mexicana de la Educación (AME), de Benjamín González. Así, logran certificarlos con miras a que pulan su desempeño y accedan a mejores salarios y oportunidades laborales. Hay que recordar que actualmente se contabilizan unos 600 mil colaboradores en el ramo, tanto para sectores públicos como privados.

Ahora que la CDMX al frente de Claudia Sheinbaum, pasó a semáforo epidemiológico color amarrillo, habrá mayor reapertura en actividades entre ellas de arte y cultura, en este sentido, el próximo 13 de mayo se inaugurará la exposición “Raíces al Desnudo” de Adriana Guzmán, en la Galería Torre del Reloj, ubicada en el parque Lincoln de Polanco. En dicha obra se muestra la sensualidad humana, dejando ver esa cercanía que permite descubrir lo que hay dentro del otro.

