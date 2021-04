Ni para jubilados hay medicamentos

La falta de medicamentos a nivel nacional ya es un problema, pero en Tamaulipas la situación ha empeorado. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dirige Zoé Robledo, denuncian la falta de insumos y afirman que detrás de este problema está la Dra. Velia Patricia Silva Delfín, delegada estatal del Instituto.

Personal de las clínicas y hospitales del IMSS incluso han lanzado un S.O.S. al presidente Andrés Manuel López Obrador para que vaya a esa entidad, el tema se está volviendo incontrolable en las farmacias no encuentran fármacos básicos como el paracetamol o insulina para los diabéticos, que no pueden dejar de suministrarse.

Los más afectados en la zona son los ferrocarrileros jubilados, pese a que me cuentan que han tenido reuniones con la delegada estatal, no han sido escuchados, pues con el COVID-19, la población necesita un nuevo hospital de tercer nivel y que lleguen los medicamentos que desde el año pasado no les han surtido de forma regular.

En últimas fechas la funcionaria ha sido acusada de hacer caso omiso a las demandas de fármacos, los afectados refieren que en lugar de tomar nota sobre sus necesidades se ha dicho ofendida cuando se las dan a conocer.

Cuando Silva Delfín era titular de la Delegación Durango, las redes sociales la acusaban de presentar conflicto de intereses, pues a la hora de otorgar contratos se valió presuntamente de diferentes artimañas para beneficiar a aquellas firmas con las que tiene afinidad.

No obstante, las mismas alertas se han encendido ahora en la Delegación Tamaulipas, donde asumió como titular desde febrero de 2020, aunque con relación a la próxima compra de consumibles de impresión, ya que existen versiones sobre posibles inclinaciones hacia aquellas empresas que ofertan cartuchos Lexmark.

Todo comenzó el año pasado cuando en diferentes entidades del país los tóners de esta marca estadounidense fueron expuestos por pertenecer a un programa de reciclaje y rellenado que los hace durar 50% menos que los completamente nuevos.

Frente a este escenario, cuando diversas concursantes participaron con los insumos de Lexmark, que en México lleva Isaac Bessudo, dos procesos fueron declarados desiertos. Le hablo de las licitaciones LA-050GYR018-E969-2019 y LA-050GYR018-E224-2020.

Sin embargo, en el procedimiento IA-050GYR018-E388-2020, mágicamente dichos cartuchos pasaron las evaluaciones técnicas, es por ello que en el sector vislumbran nuevas intenciones por parte de Silva Delfín para llevar a cabo una compra de corte nacional en la que la beneficiaria final sea alguna de las firmas relacionadas con Lexmark, entre ellas Grupo Paliba, AP Química Industrial, Sacomer Internacional, Soluciones Elsa, Vetef, Proveedora de Consumibles Industriales Sebal y Avenir Sebal, por mencionar algunos.

JUGADAS EN EL AICM

Integrantes del sector limpieza buscan hacerle una mala jugada al equipo de Jesús Romano en el AICM, a manos del encargado del Órgano Interno de Control, Reynaldo Alvarado, llegó un documento donde se da cuenta sobre la posible existencia de un grupo dedicado a escalonar precios para simular competencia, el cual estaría presente en la licitación LA-009KDN001-E37-2021.

Lo anterior, debido a que Tecnolimpieza Delta, Servicios Inmobiliarios Iroa, Joad Limpieza y Servicios, además de Aseo Privado Institucional presentaron propuesta conjunta por 242.2 millones de pesos para la Terminal 1, así como de 206.8 millones para la Terminal 2; mientras que Grupo Relissa Servicios Corporativos hizo lo propio con cantidades por 252.7 millones de pesos y 226.4 millones de pesos. Así, en el nicho se ubica a José Juan Reyes Domínguez como una especie de director técnico al frente de estas sucias compañías.

VACUNAS A CUENTA GOTAS

En hospitales del IMSS, centros de salud públicos ya llegó la vacuna BCG que te protege contra la tubeculosis, pero antes de aplicarla; las delegaciones de salud han pedido a los directores de departamento un padrón real de cuántos niños van a necesitar el antígeno.

Con un limitado presupuesto, enfermeras recorrerán las calles y la instrucción es tocar casa por casa para saber cuántos niños requieren del fármaco; aunque los médicos aseguran que la medida es buena, la vacun apremia, pues están en riesgo más de medio millón de niños.

Recordemos que esta situación de desabasto no se veía en al menos los últimos 20 años, en el portal de compras del IMSS aparece una última adquisición que estuvo vigente en 2019, el IMSS compró 64,206 dosis de vacuna BCG (para combate a la tuberculosis) con un costo de poco más de 15 millones de pesos, pero esta adquisición es menor a la reportada en 2018 cuando compró más de 110 mil dosis por un valor de poco más de 27 millones de pesos.

EN EL APUNTE… Para el Presidente y Director General de Gruma, Juan González Moreno, 2021 fue un año muy bueno, la pandemia genero que las familias se refugiaran en casa y preparan sus propios alimentos, por lo que la empresa mexicana tuvo un margen de ganancias de 21% de enero a marzo y 10% anual.

Las preferencias de los consumidores por el consumo de tortillas a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos, su mercado más importante y principal fuente de ingresos, sigue ganando terreno como un producto saludable y versátil en la dieta de las familias no hispanas e hispanas. Sus planes es conquistar la demanda de tortillas de harina de trigo y tortillas bajas en carbohidratos.

POR ENGGE CHAVARRÍA

PERIODISTA

TWITTER @ENGGECHAVARRIA

jram