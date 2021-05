Quieren desestabilizar mi candidatura

Pensamos que podía cancelar de último momento. La filtración de un proyecto de dictamen del Instituto Nacional Electoral (INE) que propone negar el registro a Mónica Rangel como candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, era ya la comidilla de la mañana en los distintos medios.

Pero no ocurrió así. Mónica Rangel llegó puntual al desayuno organizado en las instalaciones de El Heraldo Media Group con algunos de sus directivos y colaboradores. Y de lleno abordó al tema: “Siempre he sido muy institucional, he cumplido con la ley. Yo no hice precampaña y, tan no hice, que cuando se cerró la etapa de las precampañas el 8 de enero, yo aún era secretaria de Salud (del gobierno potosino)”.

Ese rumbo tomaron –el de la temporalidad– sus primeros comentarios sobre los gastos que detectó la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Sobre ellos fincarán su defensa si es necesario.

Pero algo más reconoció Rangel ante este tipo de tropiezos de Morena: “Es un partido joven, aún no muy institucionalizado y cae en este tipo de errores…”.

Habló por teléfono con Mario Delgado, apenas se divulgó la posibilidad de que le aplicaran el mismo castigo que a Félix Salgado y Raúl Morón. Ayer quedaron de verse.

– ¿Algo de fuego amigo en esto?

– “Ni lo niego ni lo afirmo”, contesta.

Su respuesta va más allá de la mera pregunta. Detrás está la historia –el contexto– de su propia designación como candidata de Morena a la gubernatura; la fallida alianza inicial con el Partido Verde; la tardanza en su propia selección como precandidata y la entrega de diputaciones al PVEM.

El enredo fue tan grotesco que aún antes de nacer la candidatura de Mónica Rangel ya se hablaba de una plaza “entregada” por Delgado a su amigo Ricardo El Pollo Gallardo, candidato del Verde. Y desde ahí ha remado, a contracorriente, esta profesional de salud que se ha distinguido en su área.

Buena parte de las encuestas la ubican en tercera posición, muy lejos de los dos primeros. Pero ella asegura estar ya en la pelea. Si así fuera, ¡vaya momento para recibir este nuevo golpe!

De hecho, la propia Mónica apunta hacia esa posibilidad:

“Quieren desestabilizar creyendo que se va a caer la candidatura… Y es que estoy subiendo permanentemente, ya estoy tres puntos arriba de Octavio Pedroza (candidato PAN, PRI, PRD)”, dice.

Nada es claro, la verdad. Lo único cierto es que el proceso potosino –plagado de personajes y movimientos extraños–, está lejos de terminar.

GEMAS: Obsequio de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera: “Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la UIF. He informado al presidente López Obrador”.

POR MARTHA ANAYA

DZA