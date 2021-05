La derrota del tabaquismo está en la innovación tecnológica

En este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, cabe reflexionar que los métodos tradicionales poco han servido para abatir al tabaquismo en México.Quizás este sea el momento de considerar enfoques novedosos que han funcionado en otros países.

La Reducción de Daños del Tabaquismo (RDT), sugerida por el siquiatra británico Michael Russell en 1976, es un concepto revolucionario: los fumadores ya dependientes de la nicotina pueden lograr una enorme reducción de los daño a su salud al consumirla mediante un vehículo de entrega que no involucre al humo de tabaco, el causante directo de los daños.

La RDT ha inspirado a la mayor innovación tecnológica contra el tabaquismo: los vaporizadores o “cigarros electrónicos”, inventados en 2003 e introducidos masivamente al mercado mundial desde 2008. Los fumadores emulan con estos dispositivos al acto de fumar, inhalando en vez de humo a un aerosol (llamado coloquialmente “vapor”) que no elimina los riesgos pero, al no ser producto de la combustión, los reduce dramáticamente, pues la toxicidad del “vapor” es mucho menor a la del humo, (lo cual está sólidamente sustentado en la ciencia. Su popularidad se debe a que permiten al fumador sustituir al cigarro tóxico en una forma recreativa que disfruta: mantiene el ritual de fumar gozando de una enorme gama de aromas, controla el nivel de nicotina, no necesita fármacos ni sufre ansiedad.

La efectividad de los vaporizadores en sustituir al cigarro ha sido corroborada en la vida real, no es una propuesta abstracta. El Ministerio de Salud del Reino Unido los recomienda a fumadores como parte de su política oficial de salud pública, lo cual ha resultado en 2 millones de fumadores que han abandonado al tabaco desde 2012 (el porcentaje de fumadores bajó de 20% a 14%). Nueva Zelanda, Francia y Canadá siguen los pasos del Reino Unido.

Los dispositivos que calientan al tabaco sin quemarlo son distintos a los vaporizadores, pero están también inspirados en la premisa de la RDT. Han sido un éxito espectacular en Japón: las ventas de cigarro de tabaco cayeron 40% desde 2014, quizá el retroceso más dramático del tabaquismo en un periodo corto en un solo país.

La regulación de estos productos en el Reino Unido y la Unión Europea genera suficiente recaudación fiscal para compensar el gasto público necesario para fiscalizar el cumplimiento de las normas, lo cual optimiza al beneficio a fumadores adultos, evitando al máximo el uso por menores de edad. La prohibición e ilegalidad de estas tecnologías en México solo han generado un mercado negro y promueven que el fumador mexicano siga fumando cigarros tóxicos.

POR DR. ROBERTO ALLAN SUSSMAN LIVOVSKY

INVESTRIGADOR TITULAR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES DE LA UNAM Y DIRECTOR DE PRO VAPEO MÉXICO AC

@ROBERTOSUSSMAN

Pro Vapeo México promueve el acceso legal de productos de RDT a fumadores adultos en México. No tiene conflictos de interés con las industrias tabacaleras, ni con los fabricantes o vendedores de de dichos productos.

