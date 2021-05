Gertz Manero, el estulticia

Uno de los artífices del desplome electoral de Morena y la 4T es, quién lo dijera, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

El caso del gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, basta y sobra para ilustrar lo que aquí afirmo. La estulticia se ha vuelto en la FGR una constante por el empeño de Gertz Manero en una lógica del absurdo. Primero fue motivo de pena ajena al hacer un tour de medios para desacreditar a la DEA, que le respondió con datos duros y quedó exhibido. Ante la evidencia, guardó penoso silencio poniendo en riesgo la relación de México con Estados Unidos. Y en esa aventura de ocurrencias el titular de la FGR arrastra al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Informa, como si de una oficina de comunicación se tratara, lo que va a hacer y no lo hace, o lo hace mal. Debiera actuar y después comunicar como lo dispone la ley. La FGR no es una agencia de propaganda. Esta institución ha generado varios vacíos comunicativos que, guste o no, ha llenado magistralmente el equipo de comunicación de García Cabeza de Vaca quien, con todo en contra, ha podido generar, al menos, la duda sobre su peculiar caso que, siendo claro, ha enturbiado la toma de postura de un sector creciente de la opinión pública.

Ante cada acción de la FGR y del gobierno federal, el equipo del tamaulipeco ha respondido con una estrategia de comunicación efectiva. No se discute aquí si la Cámara de Diputados tiene la última palabra en su desafuero y menos si es culpable o no de los delitos que se le imputan.

El tema de esta entrega versa sobre la percepción social que generan los movimientos de las autoridades en este conspicuo asunto legal que ha pasado del campo del Derecho al terreno del humor involuntario.

Las prendas profesionales de Gertz Manero en el estudio formal del Derecho –no estoy seguro que tenga mayor preparación en el Sistema Penal Acusatorio– son inversamente proporcionales a sus habilidades para generar mensajes pertinentes y oportunos, y/o mantener el sigilo a que la ley le obliga.

La contribución de Gertz Manero a quienes combaten a la 4T en las urnas ha resultado más eficaz que los esfuerzos de Claudio X. González y compañía, por ineptitud, incapacidad o colusión o todas juntas, en un asunto donde el proyecto del presidente López Obrador se juega, en buena medida, su futuro. Es paradójico que al borde del abismo, García Cabeza de Vaca y Gertz Manero, en un singular dúo, se lancen a la yugular de la estrategia electoral de Morena y sus aliados con tiros de precisión y pausas de silencio sincronizadas.

Esta nueva pareja, con un Gertz Manero en papel ya sin máscaras de Caballo de Troya, está logrando descarrilar en buena medida el posicionamiento que todavía hace algunas semanas tenía el partido del gobierno de cara a las elecciones del 6 de junio.

Hoy, como apuntan las encuestas más serias, poco queda de esa imagen triunfadora de la 4T y de su clarísima preferencia electoral. Lo único seguro es que a cada momento que pasa ya nada es seguro.

POR ERNESTO VILLANUEVA

COLABORADOR

@EVILLANUEVAMX

PAL