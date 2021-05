Luis Miguel le hizo a Aracely Arámbula en la ficción lo mismo que en la vida real

LUIS MIGUEL SE SALTÓ OLÍMPICAMENTE A ARACELY ARÁMBULA Y A LOS HIJOS QUE TUVO CON ELLA EN LA SERIE DE SU VIDA, LES HIZO EN LA FICCIÓN LO MISMO QUE EN LA VIDA REAL, ¡DESCONOCIÓ A LOS TRES!

En la serie de Luis Miguel así como en la vida real, Aracely Arámbula no existe, sabíamos que no le iba a dar un lugar estelar, pensamos que iba a aparecer en embarazo, nacen dos niños y -tan tan- no tiene nada más que contar porque ni los ha visto pero de plano Micky se curó en salud y en la serie de su vida, se la salta, no existen ni ella ni sus hijos pero si los ha ignorado ahora que ya están grandes, ¿qué podría decir si ni siquiera los volvió a ver?

Le interesa más a la gente lo que ella cuente de Luis Miguel que lo que él diga de ella pues para él como que fue una panzona con la que tuvo dos hijos y ni modo que se ponga como el mejor marido, ella en cambio puede cobrar en pesos y señales todos los secretos de él.

Con el tema de la mamá de Luis Miguel francamente crearon tantas expectativas pero sólo le dieron una buena solución cinematográfica cuando el tío le confiesa a Luismi que Luisito Rey y Marcela Basteri discutieron y hubo un accidente, dando a entender que está enterrada en Las Matas, que intentaron comprar la mansión para desbaratarla y quitarse la duda si realmente está enterrada la mamá de Luis Miguel pero los que habitan la casa no la quisieron vender.

Para que Luismi sepa la verdad tendría que levantar una denuncia oficial de desaparición de su madre ante la policía española para que estos iniciaran una investigación legal que con los scanners actuales capaces de encontrar en el subsuelo cualquier ruina, podrían decirle oficialmente si realmente hay alguien en esa piscina, pero al no haber ninguna denuncia formal ante la policía española, no hay investigación por lo tanto no hay cuerpo del delito y no hay culpable que pague por ese crimen.

NINEL CONDE YA PODRÍA SER DOCTORA EN LEYES, Y AUNQUE DUERMA CALIENTITA EN LA CAMA CON LARRY RAMOS, TIENE QUE DESCONOCERLO PUES TIENE DENUNCIAS DEL AÑO QUE LE PIDAS Y TODAS EN DÓLARES Y ¡ELLA NO PAGARÁ ESA DEUDA!

Cual debe de ser, Ninel Conde desconoció a Larry Ramos dando a entender que ni su prójimo es: -Yo, nada que ver con ese señor-. Y ahora sí que, ¿cómo no se va a deslindar de él y como no lo va a negar aún cuando duerma calientita en la misma cama de él, cuando Larry tiene denuncias del año que le pidas y en dólares por 22 millones y ella NO va a pagar esa deuda, él puede dormir con ella y se que lo hacen, pero ¡cuida su tesoro!

Ninel dice confiar en Dios, pero Dios está muy ocupado con la Pandemia como para ponerse a arreglar los líos de Larry Ramos pero Ninel ya es casi Doctora en leyes, sabe bastante porque hasta a un ex marido ya metió a la cárcel.

POR SHANIK BERMAN

