“Ime Tuñón y yo nos casamos por lo civil por bienes mancomunados“, asegura Julián Figueroa

“Nos casamos por el civil después de tener a mi hijo y fue por bienes mancomunados, pues quería estar toda mi vida con Ime. Y, si nos separamos no quiero que le falte nada a mi hijo.”

¿Si se divorcian, le tocaría a Ime la mitad de lo que te heredó tu papá?

“No, en México ya hay acuerdos prenupciales legales ante notario, y nada de lo que me heredó mi papá está incluido. Todo lo que hagamos desde que nos casamos es para los dos.”

¿Ime, el bebé y tú viven, aún, en casa de Maribel Guardia, tu mami?

“Nos fuimos de nuestra casa en las Palmas, Cuernavaca, por la terrible inseguridad y secuestros. Después, vivimos con mi mamá y, posteriormente, compramos una casa cerca.”

¿Andas con guardaespaldas?

“Ya no tengo guardaespaldas, mi papá nunca los tuvo, diario manejó su camioneta descapotable en la carretera de Guerrero y decía: el que nada debe, nada teme.”

¿Qué se siente que tu bebé naciera el mismo día que tú?

“Sí, fue un martes 2 de mayo, a la misma hora, un simbolismo especial. Lo amo tanto que daría la vida por su bienestar. Es un amor totalmente desinteresado y puro, y aunque me tiene loco, soy un poco estricto y le pongo límites para que aprenda a enfrentarse a la vida desde chiquito.”

¿Te pegó Joan Sebastián a ti?

“Alguna vez me dio una cachetada por tonterías de adolescente, pero nunca fue violento conmigo. Mi papá tenía un carácter fuerte muy difícil, todo el tiempo estaba un poco enojado. Yo no soy tan enojón como él, más bien soy muy explosivo.”

¿Las cicatrices en tus nudillos son de golpear a alguien?

“Le he pegado a varias personas, pero por mi hijo no lo hago. La violencia es peligrosa; aunque si un hombre le tira la onda a Ime si me pierdo. Casi no salimos, ya no tomo, porque no me hace bien; Ime tampoco toma.”

¿Tendrán más hijos?

“Si, de chiquito quise un hermano con quien jugar. Por ello, siento que a él le gustaría más un hermanito que una hermanita. Me gustaría tener otro niño. Pero, seré el más feliz con lo que tengamos.”

¿En qué gastas?

“Lo único que sí me gusta comprar es caballos. Montar es de las cosas que más me gusta en este mundo, yo relinché antes de hablar, y desde pequeño tengo fascinación por los caballos, me hacen entrar en contacto con mi alma. Para mí, después de estar con mi hijo, lo más hermoso que hay en la vida es estar encima de un caballo.”

¿Cuántos caballos tiene tu papá?

“Entre todos mis hermanos tenemos ciento y tantos caballos repartidos en muchos ranchos, de esos 20 son míos, la mayoría me los regaló mi papá. A mi hijo ya lo monté en mi caballo favorito, llamado “General”, y de su cumpleaños le voy a comprar una miniatura, porque yo empecé a montar desde pequeñito”, concluyó Julián Figueroa.

POR SHANIK BERMAN

