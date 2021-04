Heidi Balvanera, esposa de Jaime Camil: “Su mayor ilusión es consentirnos”

Heidi Balvanera, llevas 17 años entre ser novia y esposa de Jaime Camil, te casaste en 2011 y son novios desde el 2004? ¿lo sigues amando?

"Con todo mi corazón".

- ¿Fue amor a primera vista?

"Para nada, lo vi en un gimnasio y de vista no me caía bien, tenía la idea equivocada como mucha gente tiene, de que es sangrón, después me lo presentaron, me invitó a salir y yo no quería salir con él, pasó un mes y le terminé hablando pensando ¿Por qué no me habla? Salimos y ese día me enamoré de él. Es muy cariñoso, muy atento conmigo, me parece increíble que hoy en día me siga abriendo la puerta y siga teniendo atenciones conmigo, me cuida, caminamos en la banqueta y me pone del otro lado de la calle, tiene esos detalles que solamente una dama le enseña a su hijo para convertirlo en un caballero y eso me encanta".

- ¿Es regalador?

"Sí, sí es muy regalador".

- ¿Tienes tarjeta de crédito de él y no te enchincha diciendo que gastas mucho?

"Cuando eres familia eso es trivial, Jaime es un excelente proveedor, increíblemente trabajador y lo que más le hace ilusión es consentir a su familia ".

- ¿Sigues modelando Heidi?

"No, yo me bajé de las pasarelas desde antes de cumplir los 30 años, hoy en día tengo 41 a mucha honra".

- ¿Jaime es buen papá?

“¡Es el mejor papá! Él es el que carga a los niños, a todo le entra, no los amamantó porque no puede pero hace todo, es un excelente papá y a su hija no es que la tenga consentida, va más allá del consentimiento de, ‘ven, ¿qué te compro?, ¿a dónde te llevo? Están los dos enamorados. Nuestra primera hija, Elena Camil Balvanera cumple este año 10 añitos de edad y Jaime Camil 111 cumplirá 7”

- ¿Tú eres celosa con Jaime cuando besa a otras?

"No, si fuera celosa lo pasaría muy mal, lo conocí siendo actor pero siempre me da mi lugar, no coquetea con otras, nunca me da motivos para celarlo es muy respetuoso no es ojo alegre aunque ha tenido la fortuna de trabajar con mujeres hermosísimas y encantadoras, me ha tocado estar meses socializando con Ludwika Paleta, con Jacqueline Bracamontes, con Angélica Vale y nunca le han inventado un chisme".

- ¿Lo vigilas en el set?

"Si él me invita a verlo, voy con mucho gust,o pero ni quiero pasar a la alfombra roja con él pegada ni ando de sombra de él, respeto su trabajo y si el día de mañana las cosas dejaran de funcionar entre nosotros, siempre seremos papás de dos maravillosos niños, pero ahora los dos sentimos un amor absoluto por nuestra familia".

- ¿Jaime es celoso contigo?

"Es celoso pero nunca dice:- no te pongas esa falda- respeta mi espacio.” concluyó la bellísima Heidi Balvanera.

POR SHANIK BERMAN

jram