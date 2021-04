Itatí Cantoral ama a Mayrín Villanueva, esposa de su ex Eduardo Santamarina

ITATI CANTORAL: “AMO A MAYRIN VILLANUEVA, LA ESPOSA DE EDUARDO SANTAMARINA, CUANDO MIS HIJOS SE GRADUARON LE DI LAS GRACIAS PUES TAMBIÉN SE GRADUARON CON AYUDA DE ELLA”

Itatí Cantoral, ¿Te volverías a casar de blanco?

“No, ya lo hice, pero sí me gustaría tener un novio trabajador, responsable, un viudo divino. Es muy pronto, viví 12 años con el papá de María, apenas me separé hace tres. Me gustaría tener un novio y cada quien en su casa, cada quien con su familia y con sus responsabilidades, vernos, darnos amor y compañía, vivir con un galán sería demasiado invasivo para mi hija de 12 años y para mis hijos, incómodo”.

¿Te arrepientes de haberte divorciado de tus dos ex esposos?

“Divorciarte es una tragedia, un shock y una equivocación donde el 50% es tu responsabilidad”.

¿Tú mantienes a tus hijos?

“No, los papás de mis tres hijos son muy responsables”.

¿Tus hijos quieren a la hija de Eduardo y Mayrín, a Julia?

“Todos amamos a Julia, yo estoy enamorada de ella, tiene 11 años, uno menos que María y mi hijo Eduardo dejó todo dos meses cuando la operaron y le dijo a Mayrín: -Voy a ir a la operación de “Noni” (así le dice), la voy a cuidar y voy a llevarla a sus rehabilitaciones”.

¿Eso fue en la última operación para alargarle la pierna?

“Si, la pierna y también el brazo, Eduardo me dijo: -Mamá qué dolorosas son las rehabilitaciones de mi hermana, después de la operación que a ella le hicieron ni los adultos aguantan el dolor y a ella por ser niña ni calmantes le dan. Además mi hija María y ella son mejores amigas, se dicen: - Hola hermana-”.

¿Tu mami nunca se volvió a casar?

“No, mi mamá mientras vivió siempre habló maravillas de mi papá y mi padre siempre mantuvo a mi mamá, a sus hermanas y a toda su familia de Argentina. A 10 años de haber muerto mi papá, mi mamá quien solo se dedicó a criar a sus hijos vivió hasta el último día de su vida como reina de lo que mi papi le dejó: tenía dos enfermeras, viajo todo lo que quiso y te juro que hasta llegó a prestarme dinero, por eso digo: -Como me gustaría encontrarme un Roberto Cantoral.- sobretodo viendo a tantas amigas cuyos maridos no se hacen responsable ni de sus hijos. Yo también quiero un Roberto Cantoral”.

¿Tus gemelos le dicen mamá a Mayrín Villanueva?

“No y sería muy triste que alguno de mis hijos le dijese mamá a otra mujer, soy muy open mind y compartida pero no tanto. Las dos nos respetamos mucho y sabemos quien es la mamá de cada quien”.

¿Tus hijos y tu quieren a Mayrín?

“¿Cómo no voy a amar a Mayrín si apoya a mis hijos y ellos sólo hablan cosas bonitas de ella, es tan cariñosa con ellos que cuando se graduaron le di las gracias, pues también se graduaron por ella”,concluyó Itati Cantoral, que está más guapa y delgada que nunca ya que corre diario 5 kilómetros diario en los Viveros.

POR SHANIK BERMAN

maaz