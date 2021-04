Sí me quiero casar y tener un hijo: José Eduardo Derbez

TENGO UNA GRAN AMISTAD CON OMAR, EL MARIDO DE MI MAMÁ, VICTORIA RUFFO. SIEMPRE QUEDÓ CLARO QUE TENGO PAPÁ: JOSÉ EDUARDO DERBEZ

¿A qué edad buscaste a tu papá para convivir con él?

Cuando cumplí 15 años empezamos a convivir de una mejor manera, antes de eso nos veíamos poco, pero siempre nos hemos visto y me gusta mucho la relación que llevamos. Admiro mucho a mi mamá, ella me sacó adelante y durante mis primeros 15 años fue tanto madre como padre para mí.

¿Quieres al papá de Vicky y Anuar, a Omar, como si fuera tu propio papá?

Con Omar tenemos una gran amistad y lo quiero como el esposo de mi mamá, pero siempre quedó claro que yo tenía a mi papá; mis padres estuvieron juntos desde que nací, se separaron cuando cumplí cinco años.

¿A qué edad te fuiste a vivir solo?

Salí de la casa de mi mamá cuando tenía 22 años y aun cuando desde entonces me independicé sigo viendo a mi mamá muy seguido.

¿Te ayudaron tus papás económicamente para independizarte?

No, ¡ojalá! Vivo y me mantengo con mi dinero.

Tu papá es muy detallista, le pidió matrimonio a su actual esposa, Alessandra Rossaldo, vestido de príncipe, montado sobre un caballo, cuando te comprometas, ¿será de una forma tan original?

Cuando yo le pida a una mujer que sea mi esposa no llegaré a caballo como lo hizo mi papá con Alessandra, yo soy más sencillito, le diré, ¿quieres o no quieres?

¿Te quieres casar?

Calculo que no antes de que cumpla 30 años, pero no tengo problemas de vivir en unión libre, ni tampoco de casarme cuando llegue la mujer indicada a mi vida para hacerlo.

¿Cuántos hijos te gustaría tener?

Solo uno, porque cuando nacieron los gemelos Vicky y Anuar, yo tenía 13 años por lo que fui hijo único mucho tiempo y está padre ser hijo único.

¿Te cuidas para no tener bebés?

Sí, porque si no me cuidara, ya cuántos tendría; el otro día me dijeron: Pídele consejos a tu papá, y contesté: No, ¡imagínate ya tendría 10 novias y 10 hijos.

¿Vadhir es un año mayor que tú?

Así es y es chistoso porque somos hijos de diferentes mamás, pero sólo hay un año de diferencia entre nosotros, siempre le digo a Eugenio: Qué bárbaro papá, por lo menos te hubieras esperado a que hubiera un año y medio entre nosotros, pero tú las volteas a ver y se embarazan, ¡siempre traía la fertilidad a todo lo que da!

¿A cuál de tus hermanos le hablas a diario?

Somos cinco hermanos y yo. Obviamente a mis hermanos chicos, los gemelos, que cumplirán 17 años los quiero mucho, pero también tengo mucha comunicación con Vadhir y con Aislinn, quiero a todos mis hermanos.

POR SHANIK BERMAN

