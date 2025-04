Ser jefe ya no es suficiente… hoy las empresas necesitan líderes

Hubo un tiempo en que un buen jefe se medía por su autoridad, su capacidad de imponer orden y su control sobre los resultados. Hoy, ese modelo está obsoleto. Lo que solía funcionar—jerarquías rígidas, jornadas fijas y órdenes mediante gritos—se está desmoronando frente a una nueva realidad: el liderazgo ya no se mide en horas de trabajo, sino en la capacidad de inspirar, impulsar el cambio y generar valor con propósito.

La diferencia es clara: un jefe manda, un líder influye. Un jefe exige, un líder inspira. Un jefe busca obediencia, un líder fomenta autonomía. Y hoy, las empresas no necesitan jefes. Necesitan líderes.

¿Por qué? Porque el mundo cambió. De acuerdo con Gallup, el 79% de los colaboradores que renuncian lo hacen por falta de reconocimiento y conexión con su líder, no por salario. Ya no basta con dirigir equipos: hay que conectarse con ellos.

Microsoft es un gran ejemplo. Cuando Satya Nadella asumió la dirección en 2014, la compañía tenía una cultura de competencia interna que no potenciaba la colaboración. Él la transformó en un entorno de aprendizaje y empatía, apostando por el desarrollo de su gente. ¿El resultado? El valor de la empresa se multiplicó por más de ocho veces en una década.

En contraste, las empresas que aún operan bajo el viejo modelo de liderazgo autoritario enfrentan un problema silencioso pero devastador: la fuga de talento. Y no es casualidad. El 70% del compromiso de un equipo depende directamente de su líder. Cuando hay micromanagement, falta de confianza y una cultura de control en lugar de inspiración, los colaboradores no solo dejan de esforzarse, sino que buscan irse. Un mal liderazgo no solo frena el crecimiento de una empresa; la condena a perder a los mejores.

A diferencia de hace algunos años, cuando el éxito se medía en horas trabajadas. “Mientras más tiempo pases en la oficina, más productivo eres”, hoy la ecuación está cambiando, y además está sofocando la creatividad.

Las compañías más visionarias han entendido que el verdadero valor no está en el control ni en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse y generar espacios donde las ideas fluyan. Por eso, muchas han comenzado a replantear la forma en que trabajan: horarios flexibles, vacaciones ilimitadas, espacios de descanso, salas de juego y reuniones diseñadas para estimular la creatividad son cada vez más comunes.

Estos cambios no son caprichos ni beneficios superficiales; responden a una realidad innegable. Las personas no son más productivas por pasar más horas frente a una pantalla, sino por encontrar entornos que potencien su talento. Empresas que han apostado por la flexibilidad han visto un impacto positivo en el compromiso y la fidelización de su equipo. Y eso, a largo plazo, se traduce en crecimiento.

Otro cambio radical en el liderazgo es la forma en que medimos el éxito. Anteriormente, la vara era el rendimiento individual, las metas cumplidas y la capacidad de seguir procesos sin desviaciones. Hoy, la métrica ha cambiado: los mejores líderes no son los que imponen procesos, sino los que impulsan nuevas formas de pensar.

Las empresas más innovadoras ya no buscan mentes obedientes, sino personas capaces de desafiar el status quo. El valor ya no está en seguir instrucciones al pie de la letra, sino en cuestionarlas cuando es necesario. Por eso, cada vez más organizaciones están cambiando sus criterios de contratación: en lugar de enfocarse solo en la experiencia previa, buscan talento con mentalidad ágil y capacidad de aprendizaje. Ya no basta con saber; hay que estar dispuesto a desaprender lo obsoleto y reinventarse constantemente.

El liderazgo tradicional también nos hizo creer que la fortaleza estaba en la infalibilidad, en nunca mostrar dudas o vulnerabilidad. Sin embargo, los líderes más influyentes hoy son aquellos que construyen en equipo y convierten los errores en oportunidades para evolucionar. Liderar ya no es demostrar que se tiene el control, sino moverse con el cambio y convertirlo en ventaja.

Más allá de los resultados internos, el impacto del liderazgo ya no se mide solo en términos financieros. Cada vez más, colaboradores, clientes e inversionistas buscan líderes con conciencia social. No basta con generar crecimiento; hoy se espera que las empresas contribuyan activamente a la sociedad y dejen una huella positiva. El liderazgo ha cambiado. La cuestión no es si te gusta o no. La cuestión es: ¿estás evolucionando con él?

Estrella Vázquez, CEO de Time2Grow

Estrella Vázquez es emprendedora serial, consultora especializada en la gestión de talento y capital humano, y fundadora y directora general de Time2Grow, una alianza de servicios integrales conformada por las empresas mexicanas: Factor RH, Time2Business (T2B) y Skills2Work (S2W).