Contratistas de reconstrucción desaparecen en Tláhuac

En las aceras, o al pie de las banquetas de la Colonia del Mar, hay cascajo, por aquí, por allá, por todos lados. Los habitantes viven, desde 2017, en la reparación constante de sus viviendas dañadas por los sismos de ese año desde sus estructuras.

En la calle Camarones, entre Océano y Jaiba, está la casa de los Mora Madrid, o mejor dicho lo que hasta octubre de 2020 era su casa. Después de tres años de acercarse a pedir apoyo a la alcaldía de Tláhuac, a cargo de Raymundo Martínez Vite, por las cuarteaduras severas, a la familia le asignaron una cuadrilla de albañiles y un arquitecto en representación de una constructora privada para que evaluara la vivienda.

La primera noticia fue que debían derribar el segundo piso para cambiar la losa de la planta baja y volver a reconstruir media vivienda. Le pidieron a la familia sacar todos los muebles, ropa y trastes. Antes de echar el colado, retocaron los muros con aplanado fino y de un día para otro los contratistas les dijeron que siempre no, que la casa estaba inservible y debían derribarla completa.

Sin embargo, los trabajadores desaparecieron y no volvieron a saber de ellos. Ante tanta insistencia, en la demarcación les dijeron que no se preocuparan, que pronto mandarían a un nuevo grupo de contratistas para continuar con los trabajos, pero a siete meses siguen sin noticias. No hace falta preguntar, ni que me digan dónde están viviendo, para constatarlo: tienen un campamento improvisado en el patio del predio. “Solo mamá es la que se fue a casa de una hermana, pero viene diario a comer con nosotros”, me dice Ricardo, un hombre entrado en los cincuentas, plomero.

En la alcaldía, gobernada por Morena, no hay quien dé detalles e informes sobre todas las casas, como las de los Mora Madrid que nos hemos encontrado en el recorrido de más de 1.5 kilómetros rumbo a Los Olivos, abandonadas o con trabajos inconclusos. Nadie sabe cuántos millones de pesos se han tirado de esa manera y qué empresas son a las que se les adjudicaron contratos.

Información extraoficial obtenida por esta columna revela que algunas de las constructoras que participaron en la reconstrucción fueron Moriah Construcciones S.A. de C.V.; Kainsa; Fundación Carlos Slim; Construcción y Estudios de Ingeniería Civil, S.A. de C.V; Grupo Constructor Crane S.A. de C.V.; y Causa Arquitectos y Asociados S.A. de C.V.

Mientras que las empresas supervisoras son: Shakti Construcciones S.A. de C.V.; José Enrique García Carmona (persona física); Fundación Carlos Slim; Flexibilidad en Sistemas de Cómputo; Quattro Grupo Constructor S.A. de C.V; y Concrektica Inmobiliaria S.A. de C.V.

En 2019 fue la última vez que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con César Cravioto, encargado de la reconstrucción, realizaron un recorrido por 16 puntos de Metropolitana, Miguel Hidalgo, Nopalera y de Mar de Tláhuac, todas con colindancia con Los Olivos, donde se desplomó un tren de la Línea 12 del Metro.

¿Cuándo va a salir el alcalde Martínez Vite a dar información sobre todo lo que está sucediendo en la alcaldía con las grietas y hundimientos?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

