Las campañas en Tláhuac después del desplome de la Línea 12

Continúo mi recorrido por la Colonia del Mar, en Tláhuac, la alcaldía que sigue en los ojos del mundo por el desplome el 3 de Mayo de su Línea 12 en la estación Los Olivos.



La del Mar es uno de los barrios más cercanos a Los Olivos, en donde un convoy acabó descarrilado en una parte de su tramo elevado, a sus apenas nueve años de vida.



Cruzo las calles Pulpo, Sirena, Siracusa, Sierra, Piraña, Pez Vela, entre otras, y sin importar el orden en que vaya o venga, corroboro que el nombre de la del Mar no es una metáfora: un tsunami golpeó a sus habitantes en septiembre de 2017.



Casi cuatro años después, todas las calles, que un día fueron planas, ahora son hondanadas y cuando sostienes la mirada en los coches que circulan, en la medida que se alejan o se acercan, parecen orugas en su desplazamiento.



Es lo que sucede cuando un Sentra, color blanco, pasa frente a mi entrevistado. Lleva una bocina al toldo sujetada con un mecate y se oye a todo volumen: promociona la candidatura de Alejandro Durán, abanderado del PRD, a la alcaldía de Tláhuac. Con voz de comprador de fierro viejo trae gravadas todas sus promesas para resolver necesidades básicas de los tlahuaquenses: arreglo de calles, abasto de agua y seguridad.



Apenas tomamos la conversación y otro auto pasa a promocionar a otro candidato, ahora al de Encuentro Solidario, a un tal Luis Alberto Hernández Tovar, que pregona la misma cantaleta.



-Aquí ya no vienen en persona. Todos nos deben tanto que han optado por no dar la cara- dice don Luis, después del bomberdeo de spots.



Siendo diputado, Raymundo Martínez Vite, entonces del PRD, ofreció resolver los problemas de la del Mar y Tláhuac, donde se reportaron daños en más de 3 mil 600 bardas y viviendas, así como el surgimiento de 142 grietas y 60 socavones por el terremoto de 2017. Eso sin contar las escuelas, ni iglesias, ni mercados afectados.



Pero Martínez quedó a deber todas sus promesas. Luego, como candidato de Morena a la alcaldía de Tláhuac, aseguró que de ganar las elecciones, trabajaría en cuatro ejes fundamentales: la reconstrucción después del sismo, mejorar la seguridad, apoyar la educación desde preescolar, hasta la secundaria, así como la producción del campo.



Pero remarcó que una de las prioridades que tendría sería la reconstrucción de viviendas después del sismo del 19 de septiembre, con atención principal a la colonia El Mar, que fue devastada por la sacudida.



Desde antes del desplome del tren nadie lo ha vuelto a ver y ni siquiera ha ofrecido un mensaje, o un tuiter a los deudos de la catástrofe del Metro.



De hecho la charla con ni entrevistado frente al cascaron de lo que fue su casa se centraba en eso, en cómo las autoridades han jugado con ellos todo este tiempo.



Mañana continuará...

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL