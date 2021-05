Los toros desde la barrera

El México que hoy vive día a día no es muy distinto del que miraba desde el exterior, dice la embajadora eminente Martha Bárcena Coqui, pero reconoce que al ver ya in situ varios aspectos de los retos que tiene el país, “sí he encontrado que la situación está más difícil de lo que yo me imaginaba vista desde fuera”.

Por ejemplo, menciona, la gran desilusión y desesperanza de las clases medias. Percibo una falta de esperanza en los jóvenes —en un país que sigue teniendo como edad promedio 29 años, eso es terrible—, sienten que el futuro se les está yendo entre las manos.

“Siento también que hay algunas áreas que piensan que no es suficiente dirección, o una claridad de futuro de hacia dónde queremos ir”, confía la ex embajadora de México en Estados Unidos durante la charla que sostuvimos.

De la relación con el vecino del norte —vista hoy a la distancia—, manifiesta su preocupación en la “poca comprensión” en México de la relación bilateral y de cómo se toman las decisiones en Estados Unidos.

Al no entender cómo se toman las decisiones, echan al ruedo ideas que no tienen viabilidad y ello produce después una gran decepción. Se dice: "Es que Estados Unidos no nos quiere apoyar…Es que no entiende los problemas”.

—¡No! Es que nosotros tampoco entendemos cómo se toman allá las decisiones—, alega Bárcena, y cita el tema migratorio como ejemplo de hoy.

Por otro lado —agrega—, hay mucha ideologización en la relación bilateral por parte de los dos lados. Cuando la administración Trump, la gran ideologización era: "Todo inmigrante es malo", que el inmigrante amenaza la identidad de EU, hasta llegar a los crímenes de odio.

Y en el caso de México, es decir y pensar todo el tiempo: ‘Es que Estados Unidos se quiere apropiar de todos nuestros recursos naturales…’.

“No se está entendiendo la transformación que ha habido en la mentalidad de Estados Unidos y en que tenemos un futuro compartido. Un futuro compartido que nosotros elegimos, ¿eh?, en ejercicio de nuestra soberanía, al firmar el TLCAN, al firmar el T-MEC y al tener 36 millones de mexicanos, o de origen mexicano, viviendo allá. Esa ideologización, tampoco ayuda”, sostiene la diplomática.

Matiza además —realmente no las comparte— las recientes declaraciones de su contraparte, el exembajador Christopher Landau, en el sentido de que la política frente a los cárteles del narcotráfico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la de “dejar hacer, dejar pasar”.

—Más bien creo que fue muy difícil explicar en Estados Unidos cómo la política social del Presidente está estrechamente vinculada (con la seguridad). Traté de explicarlo en diversos foros, pero sí debo confesar que el hecho de que no hayan ido a EU ninguno de los altos funcionarios del gabinete de seguridad de México no ayudó a explicar las cosas.

Como tampoco se entendieron los cambios en la propia Secretaría de Seguridad, el cambio hacia la Guardia Nacional, y aquello llevó a que ciertos sectores de EU consideraran que había una tendencia hacia la militarización.

Martha Bárcena considera que los antecedentes de la vicepresidenta de EU, Kamala Harris, hacen pensar que le dará un énfasis a la cooperación en temas de seguridad.

Y advierte: “Ella está convencida de que las organizaciones criminales transnacionales lo mismo trafican armas, que drogas, que personas. No se va a poder compartimentar el tráfico de drogas por un lado, el tráfico de personas por otro…, sino que va a tener que ser una estrategia de combate al crimen organizado, integral”.

