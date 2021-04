La oportunidad de Ebrard

La gira que planea el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, no solo tiene el objetivo de buscar vacunas contra el Covid-19 para nuestro país. Esto le representa una gran promoción que no podría desperdiciar ya que, -sabidas sus aspiraciones al 2024-, podrá retomar su papel de “súper secretario”, que fue el primero en moverse para firmar convenios con todos los laboratorios y conseguir que México recibiera vacunas; si éstas se encuentran almacenadas, pérdidas o la estrategia para inocular a los mexicanos no ha sido la más óptima, ese ya es otro problema que correspondería a la secretaría de Salud.

Dicha gira, le dará al canciller proyección internacional. En Estados Unidos, está más que perfilado como el eslabón principal en la siempre compleja relación bilateral. De hecho, el titular de la SRE estuvo presente en la conversación que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta del vecino país, Kamala Harris para abordar el tema de la migración.

Desde que inició la pandemia de Covid-19, Ebrard fue la cara visible de México en el mundo y ahora, con esta gira que contemplaría también China y Rusia, naciones productoras de vacunas, tendrá una ocasión que le viene “como anillo al dedo” para promocionarse a nivel internacional porque, a diferencia del presidente López Obrador, el canciller mexicano sabe de política internacional y no tiene temor ni complejo alguno para codearse con Jefes de Estado y de Gobierno, así como con verdaderos estadistas, o sea, no se limita al ámbito nacional de los “caminos artesanales” que se construyen en algunas comunidades de la República Mexicana.

No hay duda que el secretario Ebrard, se ha empapado del tema de las vacunas y en eso, ha rebasado tanto al secretario de Salud, Jorge Alcocer y a su subsecretario, Hugo López Gatell. Fue el canciller el que informó que hasta hace dos días, nuestro país había recibido 15 millones 163 mil 420 dosis de vacunas y si logra que el ritmo de inoculación se acelere, se adjudicará excelentes puntos rumbo al 2024.

Además, con esta ambiciosa gira, el titular de la SRE, está logrando desplazar a un segundo lugar en esta carrera, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien no se le puede escamotear que la estrategia de vacunación en la capital de la República, estuvo bien organizada.

De acuerdo a las cifras brindadas por el secretario, se supone que en estos días llegarán al país alrededor de un millón 300 mil dosis de la vacuna Pfizer y la pregunta es: ¿por qué en su gira por Estados Unidos, Ebrard no aprovecha para que esa vacuna que ha probado en su efectividad en adolescentes y jóvenes, no se aplica también a ese sector de la población en México?

POR ADRIANA MORENO CORDERO

morcora@gmail.com

PAL