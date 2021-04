La Hermosa Venganza de Hollywood

Con cinco nominaciones al Oscar, este fin de semana llega a la pantalla grande la que para mi es mi gran favorita de esta temporada de premios, la cinta Hermosa Venganza, filme que independientemente de las nominaciones que tiene para los premios de la Academia, es una película que todos debemos ver.

Debo confesar que esta temporada de premios me tiene un tanto desconcertada, particularmente el Oscar, ceremonia que durante 8 años consecutivos tuve la oportunidad de presenciar muy de cerca. Comenzando porque la entrega 93 se llevará a cabo dos meses después de lo habitual, en plena primavera y con esta cuestión de que no pudimos ver muchos de los títulos en la pantalla grande, como que no termino de sentirme en mood “Awards Season”. Si reconozco que ha sido mucho más cómodo para mi, ponerme al día con las películas nominadas porque muchas o la mayoría de ellas podemos verlas en las diferentes plataformas en streaming y las que alcanzaron estreno en cines y aún no han llegado a los cines mexicanos, algunas distribuidoras nos las han podido enviar de manera digital para verlas y reseñarlas.

Una de las cintas que si logrará verse en gran formato, por lo menos en nuestro país, es Promising Young Woman, que en México nuestros amigos de Universal Pictures, tuvieron la osadía de nombrar como Hermosa Venganza, uno de los peores títulos que he visto desde Un Final Inesperado (Thelma & Louise) que sin ánimo de spoilerar 30 años después, prácticamente nos cuenta el final de la película. Así más o menos es el caso de Hermosa Venganza, que si bien desde el trailer conocemos de qué va la trama, el espeluznante título nos revela de una manera muy barata, poco creativa y hasta errónea, lo que podemos esperar de la cinta nominada a cinco premios de la Academia, incluido el de mejor película, dirección, guión, actuación femenina y edición. Yo puedo entender que la necesidad es canija, que se necesitan vender boletos en los cines, y más ahora con la difícil crisis que enfrenta la industria. Pero por Dios, creo que ya estamos lo suficientemente grandecitos como para que las distribuidoras nos sigan dando todo peladito y en la boca. Creo que ya es momento de que como público mexicano, nos empiecen a dar tantito el beneficio de la duda sobre que haremos una correcta elección de película por la historia de la misma y no por su título. O explíquenme, ¿qué tenía de malo, simplemente traducir el título original al español tipo “Una joven promesa” o “Joven mujer prometedora”? Estoy segura que si le pensamos un poquito más, podemos encontrar un nombre mucho más honroso.

Dejando de lado el horroroso nombre, ésta es sin duda una de las mejores películas que he visto en los últimos años. Disfrutable de principio a fin para quienes somos amantes del thriller, pero también para quienes lo son de la comedia, y si eres amante del humor negro, entonces en Hermosa Venganza, puedes encontrar el combo perfecto. Pero sobre todas las cosas, la película con todo y este tono que va brincando entre géneros, resulta ser una proyección muy cercana y acertada sobre una de las maneras más comunes en las que se da un abuso sexual y la cadena de complicidad que se genera alrededor del mismo. Está expuesto de tal manera, que no habrá una sola persona que no sienta que en algún momento fue testigo y hasta cómplice de una situación de abuso. Eso es lo verdaderamente aterrador de esta cinta dirigida, producida y escrita por la británica debutante Emerald Fennell. Sin temor a equivocarme y sonar muy feminista puedo decir que gran parte del éxito de la misma, es que haya sido concebida de tal manera por una mujer. Con todo respeto para los del sexo masculino, no veo cómo hubiera tenido el mismo resultado si la hubiera hecho un hombre. Porque hay cosas que solo pueden ser contadas a partir de la lente y perspectiva de una mujer. De los miedos que como representante del género puedes llegar a sentir. Desde esa sensibilidad que aflora al escuchar los testimonios de una y miles de mujeres que han sido violentadas sexualmente porque “se lo merecían” por ponerse borrachas, por quedarse dormidas, por usar minifalda, por bailar sensualmente, etc. Perdón pero el resultado de Hermosa Venganza, se lo atribuyo a esta tremenda mujer, quien por cierto también es actriz y que hizo de ésta, una película increíble que te remueve todas las fibras. Y no estamos hablando de un filme denso y profundo como podrían ser muchos de los nominados al Oscar. Al contrario es tan ligero y atrevido que he escuchado a más de uno cuestionar las nominaciones a los premios de la Academia que obtuvo. Y ni hablar de la actuación de Carey Mulligan, quien ya se perfila como la gran favorita para obtener el Oscar, premio al que por cierto, también debería aspirar la banda sonora de la película que es espectacular.

Una cinta profundamente catártica que llega en un gran momento y que todos tendríamos que ver.

Por Linet Puente

