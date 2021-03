Godzilla vs Kong Se abren las apuestas

Por fin llega a la pantalla grande el tan esperado enfrentamiento de los titanes que ocurre en el mejor momento, justo cuando los cines se están reactivando y vaya que un espectáculo de tal MAGNITUD, vale la pena verlo en la pantalla grande.

Como buenos lectores que son y que me han seguido desde hace casi cuatro años en esta columna, saben bien que siempre me ha gustado hablar sobre las emociones que provoca el cine en el espectador o por lo menos sobre lo que el séptimo arte mueve en mí. Por ello es que a pesar de que el streaming es tremendamente cómodo y complaciente, nunca cambiaré esa hermosa experiencia de llegar a una sala de cine con palomita en mano para disfrutar de una gran película. Y eso fue lo que viví esta semana con la cinta Godzilla Vs KONG, una película que sí o sí había que ver en la pantalla más grande que existiera y definitivamente fue tremendamente emocionante regresar a los cines con este filme. Pasaron tres meses desde la última vez que me paré en una sala de cine. Lo extrañaba de verdad y creo que en estos momentos con todo lo que estamos viviendo, el mundo necesita salir de la madriguera para disfrutar de una cinta como ésta, llena de explosiones, destrucción y hasta con su dosis de ternura.

Creo que lo más adecuado de mi parte será no revelar de qué va exactamente la trama, pues el trailer ya cuenta lo suficiente como para saber o intuir que estas dos bestias se miden entre sí en la película dirigida por Adam Wingard (Death Note) y que es protagonizada por Alexander Skarsgård, Rebeca Hall y la ya no tan niña de Stranger Things, Millie Bobby Brown, así como los mexicanos Eiza González y Demián Bichir, quien por cierto sorprende con este papel tan distinto que hace en el filme comparado a lo que le hemos visto en otras ocasiones. Particularmente me gusta más verlo protagonizado historias en donde puede explotar más las emociones a partir del drama como lo hizo en Una Vida Mejor y recientemente en Cielo de Medianoche, dirigido por el gran George Clooney. Por su parte, Eiza González, hace lo propio al mostrarse segura y con grandes tablas en la educación, sin duda una mujer que ha sabido adaptarse y conquistar a la industria Hollywoodense.

En este momento en el que necesitamos distracción y harto divertimento, voy a pasar por alto algunas huecos en la historia de Godzilla Vs Kong, que nunca debieron haber ocurrido, incluyendo la actuación un tanto caricaturizada de más de uno de los villanos humanos de la cinta (me limitaré a decir su nombre para no hacer spoilers) y la facilidad con la que ocurren algunas situaciones. Porque vamos, desde que uno llega al cine y por el título de la cinta, suponemos que los más grandes monstruos de la historia se enfrentarán, pero que no abusen de nuestra confianza.

Recomendable para pasar el rato y atar algunos cabos sueltos que nos dejó Kong: La Isla Calavera, y Godzilla II. Por piedad, vayan al cine ya, que muchas familias mexicanas, lo necesitan.

Por Linet Puente

