Cuenta el doctor Córdova

Cuenta el doctor José Ángel Córdova Villalobos, ex secretario de Salud, que este año y meses que han transcurrido con el COVID entre nosotros, “ha sido muy triste”.

“Hemos perdido a muchos de nuestros compañeros, muchos médicos entregados a las instituciones que han hecho frente a este gran desafío —muchas veces sin las condiciones adecuadas, sin la protección necesaria— que desafortunadamente se contagiaron y fallecieron.

“Hemos visto médicos muy reconocidos que estaban en pleno apogeo de su carrera, que pasaron largas agonías o estuvieron mucho tiempo hospitalizados y finalmente murieron… La verdad es que sí, hay temor y tristeza.

“Hemos visto también enfermeras que han fallecido; personal de salud que ayuda tanto, como son los camilleros o gente de los laboratorios, o de intendencia…”

Le comentamos la reacción del doctor Hugo López-Gatell cuando una periodista le preguntó en la conferencia vespertina sobre las protestas de los médicos del sector privado por no ser vacunados: molesto, el subsecretario de Salud acusó: enviaron listas (de personal) infladas…, hasta con administrativos.

El doctor Córdova Villalobos cuenta entonces:

“¡Todo el mundo que está dentro de un hospital —atienda o no casos COVID— es susceptible de contagio!, porque muchos pacientes pueden llegar y no saber que lo tienen. Por eso después la angustia, el tratar de proteger a la mayoría, o a todas las personas que trabajan en los hospitales. ¡Claro!, primero los que están en contacto con pacientes con COVID, después aquellos que tienen riesgo y después quienes no tienen tantos riesgos, pero sí hay que priorizar al personal de salud porque es el soldado de la batalla finalmente”.

—¿Se sienten relegados?, pregunto.

“La verdad es que es injusto —responde—. Nos encanta nuestra profesión, nos gusta mucho ayudar a la gente, pero también somos seres humanos y tenemos familias”.

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Salud. En la Mañanera, Andrés Manuel López Obrador entregó los premios al Mérito 2020-2021 a distintos profesionistas en quienes reconoció su contribución al país.

“Este premio es de ustedes y también en honor a todos los trabajadores de la salud de nuestro país que en esta circunstancia difícil han salido a dar la cara ofreciéndolo todo, arriesgando sus vidas por salvar vidas”, les dijo el Presidente.

A esas palabras bien valdría la pena añadir la vacuna para todo el sector. Dejarse ya de la distinción entre la “primera línea” y los demás; y, por supuesto, dejar de discriminar al sector privado.

GEMAS: Obsequio de Amnistía Internacional en su Informe 2020/21 sobre Derechos Humanos: “En 2020 fallecieron por COVID- 19 en México al menos 2,397 profesionales de la salud”.

Por MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL