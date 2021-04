Los estamos observando

Su experiencia como observador electoral se lo dice: el dinero fuerte en las elecciones se mueve de verdad –“a raudales”– cuando falta sólo un mes para acudir a las urnas. No antes.

Ahorita, dice José Agustín Ortiz Pinchetti, todos estamos en guardia, observándonos unos a otros. Ellos, los delincuentes de cuello blanco, y nosotros, las autoridades electorales. El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) se muestra preocupado por la “extensión” de ese poder económico –no sólo de empresarios poderosos, también de funcionarios– acostumbrado a inmiscuirse en los comicios con la aquiescencia del gobierno federal.

Pero los diques se están poniendo para evitarlo, advierte:

- El Presidente ha declarado que no intervendrá, no permitirá, ni solapará injerencias en el proceso electoral.

- Hacienda ya no se va a quedar con los brazos cruzados, ni tampoco la Unidad de Inteligencia Financiera.

- Nosotros (la FEDE) estamos entrenando gente en derecho electoral desde diciembre y la propia Fiscalía General de la República ha hecho una tarea de capacitación importante en las delegaciones.

- Contamos también con el activismo del Centro de Inteligencia, con la Guardia Nacional, la Policía…, y los peritos están entrenados y con un gran nivel.

Tal es la maquinaria con la que enfrentarán los intentos por manipular las que serán las elecciones “más grandes y complejas” de nuestra historia (evitar y enfrentar la intervención del crimen organizado en el proceso, corre por otras vías). Elecciones federales y locales simultáneas en las que habrá más de 20 mil cargos a elegir, 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados (piedra de toque para los cambios que pretende llevar a cabo el Presidente en el último tramo de su mandato).

La gran pregunta que se hacen muchos –incluido el propio Ortiz Pinchetti– es si los gobernadores y los grandes intereses económicos desafiarán a las autoridades electorales encabezadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y al propio Andrés Manuel López Obrador.

“Hasta ahora, los gobernadores no se están moviendo; ninguno se ha movido en serio; pero estamos alertas, los estamos observando…”, apunta el fiscal electoral.

Los momentos críticos, como ya mencionó, sobrevendrán en unas semanas más, a partir de mayo. Más si en ciertas entidades como dejan ver algunas encuestas– los números se van cerrando.

•••

Por MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

maaz