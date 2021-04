Ruta2021 La apuesta

En las conversaciones familiares, las mesas de café y los pasillos del poder se abrieron las apuestas en las últimas horas. Se trata de atinar a cuánto tiempo tardará López Obrador en violar la veda que ordena la Constitución y la resolución del Tribunal Electoral sobre los límites de los funcionarios públicos frente a las campañas.

Algunos apuestan a que el presidente tardará unos cuantos días. Los optimistas aseguran que un par de semanas y no son pocos los que le dan apenas unas horas. Lo cierto es que AMLO es un experto equilibrista acostumbrado a caminar sobre el filo de la navaja todo el tiempo. Al límite de la ley, pues.

Para abrir boca y no dejar dudas, ayer advirtió que no callará en caso de que se repartan despensas para comprar votos. Lo que no aclaró fue si denunciará delitos electorales, incluso, de los candidatos de Morena. O si exhibirá a funcionarios públicos morenistas que lucren con los programas sociales, por ejemplo. Dijo que no hablará de partidos políticos, pero sí de los conservadores, sus adversarios. López Obrador volvió a pisar la línea roja. Cierto, no los mencionó por su nombre o filiación, pero múltiples veces ha descrito y calificado públicamente como conservadores a todo aquel que no piense como él. Lo mismo panistas, priistas, perredistas, activistas, periodistas, empresarios o intelectuales.

La manipulación es una de las principales habilidades del presidente. La muestra más reciente de ello es su reacción a la denuncia sobre la fingida vacunación a un señor en la Ciudad de México. Debo decir que la estrategia de vacunación en la capital de país ha sido exitosa. El video de una enfermera que pinchó con una jeringa vacía a un señor para fingir inocularlo indignó en las redes sociales. Pero no a López Obrador, quien lo minimizó y dudó de la veracidad del video, se preguntó si habrá sido sembrado. Dijo que se trataba de un solo caso entre un millón 200 mil vacunados. ¿Le habrían informado que ocurrieron casos idénticos en Sonora y el Estado de México? En realidad no importa, todos nos preguntamos por qué y cuántas veces se habrá repetido ese acto criminal y nadie lo registró en video?

Desde el domingo, todos los aspirantes y aspirantas a un puesto de elección popular están en campaña. Las encuestas electorales hoy son esenciales, pero aún más en aquellos estados en que la contienda será cerrada y podría haber volteretas en las preferencias electorales. No hay que perder detalles de ellas en Chihuahua, donde -aún y con la andanada judicial del gobernador Javier Corral- la candidata panista, Maru Campos, pelea fuerte. En Nuevo León, aún no hay nada para nadie. En San Luis Potosí, la diferencia entre los dos primeros es de apenas un suspiro. Y Sinaloa, donde el morenista Rubén Rocha sigue adelante, aunque Mario Zamora Gastélum, del PRI, PAN, PRD, está reduciendo la distancia.

