RUTA2021, La Crispación

Distintas y muy reconocidas voces han expresado su preocupación por la polarización con que llegaremos a las elecciones del 6 de junio próximo. Una polarización sin precedentes en México que, paradójicamente, ha sido y sigue siendo alentada desde el poder.

Desde noviembre pasado lo advirtieron en nuestro programa de televisión, Ruta 2021, analistas de la talla de María Amparo Casar, José Antonio Crespo o Luis Carlos Ugalde. Lorenzo Córdova, presidente del INE, me dijo desde entonces que su principal preocupación, además de la pandemia, era la polarización.

Y parece que sus palabras se están cumpliendo proféticamente: llegaremos con una polarización cada vez más aderezada, cada vez más conjuntada con intolerancia. Y eso provoca que al adversario no lo veas ya solo como tal, no lo veas como un antagonista legítimo con el cual te vas a confortar en pos del voto ciudadano, sino que lo empiezas a ver como alguien inaceptable, como un enemigo, y a los enemigos se les combate y se le elimina. Es decir, esta polarización, que ya no es propia de la democracia, sino que por el elemento de intolerancia, más bien se convierte en un peligrosísimo caldo de cultivo para que puedan aflorar pulsiones (instintos) autoritarias.

Hoy, lo estamos viendo. La última expresión de Mario Delgado, presidente de Morena, hacia el INE no deja dudas de sus impulsos: se tendrá que pensar seriamente desde el Congreso de la Unión si renovarlo o exterminarlo. Pero no se quedó ahí, acusó a algunos consejeros electorales de actuar como gatilleros del PRIAN en lugar de ser árbitros imparciales.

El presidente López Obrador no podía quedarse al margen del linchamiento cuando dijo que era un atentado a la democracia retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no haber informado sus gastos de precampaña, como lo manda la ley. Llamó al INE como el supremo poder conservador que decide quién es candidato y quién no. Olvidó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la misma que le permitió a él ganar la Presidencia de la República, dice en su artículo 229 que si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato.

Nada indica que la polarización vaya a cesar. Al contrario, conforme se acerque la elección crecerá el enfrentamiento.

BON APPÉTIT

Un constructor disfrazado de empresario de hidrocarburos insiste en entrar al mercado de la venta de gas LP, en Baja California. El principal interés de Blue Propane, propiedad de Jorge Alberto Elías Retes, no es competir ni crear empleos. Su historia en Sinaloa y Sonora indica que construye estaciones de venta y almacenamiento de gas, que no respetan la seguridad de las personas, para luego venderlas al mejor postor.

Por ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

dza