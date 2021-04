Ruta2021 Acuerdo de saliva

Hace exactamente una semana se firmó en Palacio Nacional uno de los pactos más absurdos que recuerdo, el Acuerdo Nacional por la Democracia. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue su creador e impulsor, y el primero en violarlo.

En él, todas las autoridades del país, federales, estatales y municipales se comprometen a no intervenir en el proceso electoral. Sí, así de primario. Dicho pacto no incluyó absolutamente nada nuevo. Ni un solo detalle. Nada. Todo lo que contiene ya lo manda la Constitución y lo regulan diversas leyes.

Para firmarlo, se montó un show tan ridículo como era propio texto. El martes 23 de marzo, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional se reunieron la gobernadora de Sonora y presidenta de Conago, Claudia Pavlovich, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 30 gobernadores, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, y el fiscal para delitos electorales, José Ortíz Pinchetti. Se preguntará usted ¿y el INE? Pues no fue convocado. Sí. El árbitro, que por mandato constitucional es el encargado de organizar las elecciones y regular a partidos políticos y sus candidatos, no fue incluido. López Obrador convocó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que ya no representa a todos los gobernadores. Y llevó como testigos, -literal- a sus subordinados en el gobierno y en fiscalía. Ya sé que me criticarán porque la Fiscalía es autónoma, pero también sé que ustedes saben que eso no es cierto.

¿Había necesidad de convocar la firma de un documento para comprometerse a respetar la Constitución y las leyes que ellos mismos juraron cumplir y hacer cumplir cuando protestaron sus cargos? ¿No es ridículo?

Apenas pasaron unas horas para que el propio López Obrador rompiera su compromiso. El jueves 25, desde Campeche, uno de los estados que renovarán gobernador, el Presidente de México acusó al INE de orquestar una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en a Cámara de Diputados. Eso, por el acuerdo del Consejo General para evitar la sobrerrepresentación ilegal de los partidos en San Lázaro, como lo ordena la Constitución.

Desde entonces, ha habido una serie de violaciones al Acuerdo Nacional por la Democracia que todo mundo está ignorando. En Baja California Sur, un video donde se sorprende a Servidores de la Nación, que levantan el censo para la vacunación contra covid19, colocando una manta en favor de Víctor Castro Cosío, candidato de Morena a gobernador. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, amigo personal de López Obrador que sueña con ser candidato presidencial, yendo a recibir en el aeropuerto de Villahermosa a Mario Delgado, líder nacional de Morena. En el Estado de México, una lona con la foto del Presidente de la República que dice: Gracias AMLO por las vacunas en Zinacantepec, que cuelga en un centro de vacunación. En redes sociales hay muchas, muchísimas, evidencias. Algunas seguramente serán falsas, pero una sola verdadera es suficiente. Y nadie hace nada.

BON APPÉTIT

Ricardo Gallardo Cardona, el muy cuestionado candidato del Partido Verde y PT a gobernador de San Luis Potosí, sigue negando las imputaciones en su contra que investiga la Unidad de Inteligencia Financiera sobre desfalcos y malos manejos cuando fue presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez. El Heraldo Media Group publica hoy su carta íntegra. Al tiempo.

Por ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

******

DERECHO DE RÉPLICA

Director Editorial de El Heraldo de México

Presente

Me refiero a la columna Touché, en el subtítulo “Bon Appétit”, firmada por Alejandro Cacho, publicada este día en su portal informativo, donde se hace alusión a mi persona y a la réplica que amablemente se me concedió con motivo de la misma columna con referencias y calificaciones ofensivas a mi persona el pasado 18 de marzo, mismas que hoy nuevamente son aludidas y sobre las cuales me permito realizar las siguientes aclaraciones:

Agradezco la aclaración que el columnista realizó el pasado 23 de marzo, a lo escrito en su columna el 18 de este mismo mes. En dicha columna, como en la de hoy, el señor Cacho dice que estoy enojado, pero no. El columnista confunde ejercer mi derecho de réplica sobre información imprecisa, con alguna cuestión de temperamento que sí se deja ver en sus denostaciones y calificativos hacia mi persona, de los cuales desconozco el motivo. En la columna del día 18 de marzo, Cacho retoma lo que según dice él son nuevos datos, los cuales dice corroborar en un medio digital de San Luis Potosí, y realiza aseveraciones que son infundadas como se dijo en la réplica correspondiente y que me permito reiterar: a) Se trata de mentiras e infundios. b) No se sustenta ninguna afirmación con evidencias oficiales o documentales. Le reitero que si las tiene las muestre, y no solo se fusile los dichos de un portal. c) La libertad por la arbitraria e ilegal detención de que fui víctima en 2015, fue por falta de sustento en las malintencionadas denuncias y no por un amparo como erróneamente indica. Le repito: si tiene sustento oficial que lo muestre. Reitero que el columnista miente y lamento que el señor Cacho utilice el espacio que El Heraldo de México le otorga para buscar pleito. No señor Cacho, no estoy molesto y mucho menos puedo guardar silencio ante las infamias que insiste en reiterar, sustentadas en investigaciones en internet. Tal vez los que sí están molestos son quienes le acercaron información falsa al señor Cacho, y que son los que comenzaron una campaña negra en mi contra en cuanto supieron mi intención por contender por la gubernatura de mi estado, y que ven cómo encuesta tras encuesta de prestigiadas empresas aparezco en el primer lugar de las preferencias. Expreso mi respeto la gran labor de todos los comunicadores y los medios de comunicación, pero lamento nuevamente que en cada elección engañen a periodistas para difundir mentiras y calumnias.

Lo anterior, como corresponde a mi derecho de réplica, por lo que le pido a usted atentamente, se sirva publicar el presente texto de forma íntegra; agradeciendo de antemano la atención al derecho que me otorga la ley.

Atentamente

Dip. Fed. Ricardo Gallardo Cardona

jram