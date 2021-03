Ruta2021, una mujer a Baja California

En el verano de 1989 fue la última vez que una mujer contendió para ser gobernadora de Baja California. Fue Margarita Ortega Villa, quien dejó su escaño en el Senado de la República para ser candidata del PRI. Marina del Pilar Ávila era, entonces, una niña de 3 años y hoy busca convertirse en la primera gobernadora de Baja California.

Ambos casos tienen una coincidencia: la certeza. Durante toda aquella campaña, hace 31 años, flotaba en el ambiente la seguridad de que Margarita Ortega Villa perdería la elección. Hoy, la certeza es que Marina del Pilar Ávila ganará la gubernatura. Vaya paradojas del destino. Marina del Pilar logrará lo que Margarita Ortega no pudo, y desde aquella derrota, el PRI no ha vuelto a ganar una sola elección de gobernador en ese estado.

Marina del Pilar Ávila es ya, oficialmente, la candidata de la alianza Morena, PT y Partido Verde, con una actitud de triunfo y fortaleza que le da su juventud. A los 35 años dice ¡estoy lista, estoy preparada para encabezar un gobierno honesto, un gobierno sensible, cercano, plural e incluyente!

Ella comenzó en primer lugar en las encuestas y su ventaja -que ya era enorme- sigue aumentando, cosa que no se ve frecuentemente en las campañas. Frente a su esposo y su hija, se comprometió a continuar con el combate a la corrupción y a consolidar la Cuarta Transformación en Baja California. No podemos, ni permitiremos, regresar a esos tiempos donde perdimos la esperanza y la ilusión por lamentables gobiernos del pasado, afirmó. Parece que no habrá manera de alcanzarla y que, en esta campaña, verá a sus adversarios por el espejo retrovisor.

En las principales avenidas de Ciudad Juárez aparecieron ingeniosos anuncios espectaculares donde preguntan a la gente: ¿Quieres un Juárez con empleo? y dos casillas para responder sí o no. abajo dice: marca con una CRUZ tu respuesta.

Molesto por mi columna de hace una semana donde hablé de su historia política, Ricardo Gallardo Cardona, candidato del Partido Verde y PT a gobernador de San Luis Potosí, solicitó una réplica que le fue concedida. Además de la réplica obligada por ley, di algunos detalles más de lo publicado y añadí un par de datos nuevos. El candidato Gallardo parece que decidió guardar silencio.

Un consejo no pedido: en lugar de molestarse por lo publicado en esta columna, Gallardo debería estar preocupado, y mucho, por todo lo que está apareciendo en las investigaciones en su contra.

