Diputado acusado de fraude busca ser alcalde

Las cosas para la 4T en el Estado de México, concretamente en el municipio de Jilotepec, podrían sufrir un retroceso importante si no se esclarece pronto la acusación por fraude que pesa sobre el diputado local de Morena, Benigno Martínez García, quien es señalado por habitantes de ese lugar de haberlos esquilmado al haberles solicitado 10 mil pesos a cambio de beneficiarlos con la construcción de casas a través del Programa Emergente de Vivienda para Contribuir a Superar la Emergencia Económica del País que es operado por la Secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, cosa que no sucedió.

Este programa que inició el año pasado como parte de las acciones para contrarrestar la crisis por la pandemia de coronavirus establece que los ayuntamientos que participan deben estar incluidos en el Programa de Mejoramiento Urbano, en el rubro de municipios y ciudades elegibles.

Sin embargo, en los listados de 2020 y 2021 no aparece el municipio de Jilotepec, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Los denunciantes acusan que aparte de no cumplirles, ahora saben que este personaje busca hacerse de la candidatura por Morena a la presidencia municipal de Jilotepec, lo cual dijeron no permitirán y exigen a las autoridades estatales den celeridad a las investigaciones que pesan en contra de Martínez García, las cuales están radicadas en los Centro de Justicia de Jilotepec e Ixtlahuaca, bajo los números JIL/ATL/JIL/047/059161/21/03 y ITX/ATL/IXC/044/065898/21/03.

ENTRE OTRAS COSAS: Aun cuando liderazgos de Morena en el Estado de México han señalado en más de una ocasión que será hasta después del 11 de abril cuando se den a conocer de manera oficial los nombres de quienes contenderán por alcaldías y diputaciones locales; el pasado fin de semana un avezado “morenista” hizo circular una lista “patito” que puso a sudar a más de uno; tanto furor causó, que en ese partido tuvieron que salir a decir que aún no se tienen definidos los nombres de quienes abanderarán las candidaturas.

LAS PREGUNTAS: ¿Cuántos alcaldes del Valle de México tienen posibilidades reales de ganar la reelección en caso de ser ungidos candidatos? ¿Logrará Marco Antonio Rodríguez Hurtado erigirse candidato por la coalición Vamos por el Estado de México, en Tlalnepantla? AL TIEMPO.

LA DE HOY: Elementos de Seguridad Pública y de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec colaboraron con la Fiscalía General de la República (FGR) en el cateo a dos predios de la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, donde supuestamente almacenaban combustible extraído ilegalmente de una toma clandestina a ductos de Pemex.

Ahora las autoridades federales trabajan en coordinación con funcionarios municipales para dar con los responsables de este ilícito, en el que se dice podrían estar inmiscuidos algunos exfuncionarios priistas. HASTA LA PRÓXIMA

