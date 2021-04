COVID19, el costo a la salud

Un tema al que hay que poner especial atención por los altos costos económicos que implica para las finanzas públicas, es la fuerte carga emocional (salud mental) en las mamás por el COVID19. Datos de la Secretaría de Salud (SSA), de Jorge Alcocer, revelan que entre 13 por ciento y 15 por ciento de las madres padece depresión posparto. Cada año hay 2.3 millones de alumbramientos. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz detalla que la tristeza aparece en los primeros diez días posnatales y se calcula que afecta del 30 por ciento a 70 por ciento de las madres. Quien detectó este enorme problema de salud y está invirtiendo en ello es Sanulac Nutrición México, que dirige Mario Sánchez, al poner en marcha dos programas: Alula Beat y el primer Curso en Temas Selectos de Pediatría. Ambos son gratuitos con registro en alula.mx y forman parte de un plan de Responsabilidad Social Empresarial, para apoyar a las familias ante la pandemia. La firma forma parte del Grupo Lactalis, compañía número uno a nivel mundial en productos lácteos. El portafolio de Lactalis se compone de 100 marcas, de las cuales 20 tienen presencia global, dentro de ellas destacan President, Galbani y Parmalat. Actualmente, cuenta con 245 centros de manufactura distribuidos en 50 países con una fuerza laboral de 88 mil colaboradores. Uno de sus centros de manufactura se ubica en la Ciudad de México, el cual cuenta con una capacidad de producción anual 14 millones de kilos de leche.

SINALOA Y LA TRISTE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO

El día de hoy viernes 30 de abril más de 450 Instituciones llamarán a que firmen el Pacto por la Primera Infancia a las candidatas y candidatos a un puesto de elección. Hay expectativa de si Rubén Rocha, abanderado por Morena y que por tercera ocasión competirá por la gubernatura del estado envía señales de vida al llamado. Algunos datos, en México alrededor del 51 por ciento total de niños de hasta seis años vive rodeado de condiciones precarias que determinarán su futuro. Estamos hablando de más de seis millones de niños que viven en una situación vulnerable. De acuerdo con la UNICEF, uno de cada cuatro niñas y niños de tres a seis años no asisten a preescolar, lo que equivale a 1.6 millones fuera de la escuela y hoy no tenemos la cifra de las consecuencias del COVID-19. En Sinaloa solo uno de cada cinco niñas y niños menores en etapa de Primera Infancia cuentan con al menos una evaluación del desarrollo infantil temprano. Y seis de cada 10 niños de entre tres a cinco años, es decir el 62.8 por ciento, asiste a una escuela de educación preescolar. En fin, sabemos que las y los niños no votan, pero próximamente sabremos qué partido político y candidatas del partido en el poder, sí priorizan a la niñez mexicana.

