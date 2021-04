Alguien ha dicho por ahí que las comparaciones resultan malas y odiosas, aspecto que secundo en su totalidad, pero son los mismos que equiparan, al menos en similitud, la etapa de Ricardo Ferretti al frente de Tigres con lo que vivió Alex Ferguson con el Manchester United en Inglaterra. Inverosímil.

El escocés, en más de dos décadas, ganó 13 títulos de Premier League. Es más, en una temporada debutó a más gente del filial de lo que ha hecho Ferretti en toda su historia como entrenador.

Con respeto lo digo: es mucho más meritorio ganar 13 temporadas largas que cinco cortas. Trece años de triunfos completos frente a dos años y medio, que representan los cinco títulos de Tigres en la década. En acaloradas discusiones con colegas periodistas he sostenido que me parece ridículo que se cuenten los títulos de torneos largos iguales que los de las campañas que sólo duran seis meses, así como llamar grande a Tigres, cuando los grandes equipos fueron el Campeonísimo de Guadalajara, el Cruz Azul o el América que se adjudicaron torneos largos.

Para que los felinos aspiren a ello, para mí, tendrían que alzarse con 20 campeonatos en campañas cortas y entonces sí lo empezaremos a poner sobre la mesa. En fin, no se puede poner una coronación de cada seis meses como un título completo, aunque es lo que hay.

El estratega brasileño es el segundo más longevo en la historia de la liga. Según los rumores de los medios, concluirá su etapa en este 2021, año en que dijo que se retiraría; sin embargo, luego se retractó y quiso renovar.

El Inge Rodríguez ha sido el dirigente más grande en la institución de San Nicolás. Pero entre sus pecados capitales está el decir que Ferretti dirigiría hasta que se hartara. Esto derivó en una enfermedad de poder que terminó condenando al Bigotón, que tan sólo por no hacer autocrítica se va.

¿Qué hubiese pasado si no se casara con sus jugadores veteranos de más de 31 años, que abarcan casi toda la alineación titular del plantel? ¿Qué resultado hubiera tenido si este último torneo dejaba en el once inicial a los jugadores que por números se encuentran en un momento interesante de forma, como Diente López, goleador del equipo, y aún así está en la banca? ¿Qué habría ocurrido si no hubiese tenido los desplantes al sacar a un aficionado del Universitario?

La época dorada de los felinos se termina, porque eso sí es innegable. Ferretti se irá como un grande. La estatua en el Volcán y hasta una calle a su nombre está garantizada en la entidad neoleonesa. No es que la directiva no lo haya querido renovar. Sencillamente, por sus actitudes dictatoriales a últimas fechas, él fue quien terminó con la soga al cuello. Seguro estoy que, de haber actuado de otra manera, no habría duda y seguiría al frente del club.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

TWITTER: @JOSE_IGA

maaz