Compra de votos, compra de conciencias, no

En San Luis Potosí se están dando dos casos de vergüenza nacional en los últimos días, el primero de ellos es el de un trailer que circulaba por el circuito interior del Río Santiago, cuando al querer pasar debajo de un puente, se atoró y se abrió en su caja, dejando al descubierto el contenido de 5 mil despensas presumiblemente destinadas a la compra del voto.

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente el hecho en una de las conferencia mañaneras ante las Fiscalías General de la República y Electoral, marcando un precedente en la denuncia de un presidente ante el posible delito electoral.

A escasos días sucedió un segundo camión descubierto con el contenido de despensas en el mismo estado potosino, ahora en la zona huasteca, donde un grupo de ciudadanos descubrieron y detuvieron al vehículo llevando despensas para intentar comprar voluntades.

Dos sucesos seguidos, más los que no sabemos que estén circulando en este momento, se perfilan como posibles delincuentes electorales sujetos de la coalición o de la alianza. Esto se suma al descontento, desánimo y coraje de los ciudadanos que se están dando cuenta del “mugrero” que se está “logrando” con tanta revoltura y falta de respeto a los principios históricos, ideológicos, filosóficos, así como a generaciones de familias que de un día a otro se encontraron, que ahora “tienen”que votar por personas que son adversarios de años.

Twitter político:

La exigencia de los pueblos es en primer lugar el respeto a su dignidad y más cuando se le quiere gobernar.

En segundo lugar, ya basta de manipulación de las encuestas pagadas “por los propios candidatos , en estas sólo suman informacion de lo que traen las marcas de los partidos y las muestran, manipulando el resultado real y haciendo creer que es real.

Tercero, no es posible que sigan presionando a ciudadanos que quieren participar en un evento o en la organización electoral y les digan no vayan, que no se acerquen, que les puede ir mal si lo hacen.

Falso que estas situaciones vayan a pasar, por el contrario debemos propiciar que la ciudadanía se vuelque el día 6 de junio a las urnas en todo el país .

Confíamos en la inteligencia de los mexicanos, de los potosinos y de los huastecos.

Desde San Luis de la Patria.

ARQ. JUAN CARLOS MACHINENA MORALES

JCMACHINENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JCMACHINENA

jram