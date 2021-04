El golpe y la sobadita

Parece que el Presidente de México no entendió bien –o nadie de la cancillería se lo explicó- de qué se trataba la Cumbre Climática a la que convocó el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que hoy arranca de manera virtual con la presencia de 40 dirigentes internacionales entre los que figuran los jefes de Estado de Rusia, Vladímir Putin, y de china, Xi Jinping. Porque no, no se trata de una reunión bilateral en la que Andrés Manuel López Obrador pudiera plantearle a Biden algo directamente; mucho menos si ni siquiera se ha conversado entre los equipos de uno y otro país.

Y ya no digamos si su propuesta –extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica- mezcla cuestiones migratorias y prácticamente le indica al mandatario estadounidense cuándo y cómo dar visas de trabajo a los centroamericanos.

(“A los tres años, ya que tengas tu cultivo, ya tienes derecho, en automático, a una visa de trabajo por seis meses para Estados Unidos. Vas seis meses y regresas a tu pueblo, y luego de tres años, después de tener tu visa de trabajo, con buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense”, según explicó AMLO en una de sus mañaneras).

Así que no resulta extraña la respuesta ayer de los funcionarios de la administración estadounidense relacionados con el tema hayan rechazado de antemano la propuesta del Presidente de México.

“No suena como a que haya sido parte aún de una conversación extensa, ni en México ni entre México y Estados Unidos”, apuntó inicialmente uno de los funcionarios que hablaron con los periodistas al preguntársele sobre este asunto.

Luego, de manera diplomática, según refiere EFE, el funcionario reconoció “valor en las soluciones naturales relacionadas con la plantación de árboles. Si vemos la agenda del cambio climático, el tema de la reforestación es una de las prioridades…, la agenda de plantar árboles tiene un enorme valor para el medio ambiente”.

Sin embargo, subrayó, “no estamos enfocados en la intersección entre asuntos. Para nosotros, la agenda climática tiene que ser abordada sola, acorde con sus propios méritos y hacerla avanzar. Y no es una conversación, desde nuestro punto de vista, sobre migración. Es una conversación sobre el cambio climático”. Así de claro. Así de simple.

Venga la pregunta pues para la Secretaría de Relaciones: ¿Por qué exponen —o permiten que se exponga— al Presidente de México a una situación como ésta?

¿Por qué no le explicaron a AMLO que ese no es el lugar ni el momento para plantear su propuesta?

•••

GEMAS: La Oficina de Jefatura de Protocolo del Departamento de Estado de Estados Unidos notificó que las Cartas Credenciales del embajador Esteban Moctezuma Barragán, las cuales lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Estados Unidos, fueron aceptadas por el presidente Joseph Biden.

Por MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

dza