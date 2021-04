Valadés: no me siento neoliberal

El nombre de Diego Valadés salió a relucir ayer en la mañanera. Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien lo trajo a colación a propósito de las críticas sobre la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte Corte de la Nación, Arturo Zaldívar.

Y sí, Valadés considera “claramente inconstitucional” esta decisión, tal y como se realizó en el Senado: vía un transitorio de una Ley Orgánica (del Poder Judicial de la Federación).

En todo caso, opina, si se quiere ampliar el periodo el ministro presidente de la SCJN, habría que hacerlo con un decreto del mismo nivel de la Constitución.

Pero el punto es que López Obrador aludió al jurista así:

“(…) Diego Valadés, lo considero una buena persona, sobre todo por su padre, un gran historiador: José Valadés, que lo admiro mucho. Su padre, ya finado, hizo unos libros de historia que los recomiendo, es un hombre –su padre– consecuente; como historiador, igual que Daniel Cosío Villegas, que Luis González y González. José Valadés, de primera.

“Y su hijo también es muy buen abogado, pero formado durante este periodo neoliberal, que fue muy largo, 36 años, y (Carlos) Salinas cooptó a muchos, los enganchó a casi toda la intelectualidad, la acarreó, de ahí vienen todos. Y se fue Salinas, pero no se fue, siguió el salinismo como política.

“Entonces, tenemos ahora también un déficit de intelectuales independientes, porque los que se formaron durante el periodo neoliberal o se desenvolvieron durante el periodo neoliberal se vincularon demasiado al poder y ahora no entienden lo que está sucediendo”.

Hasta ahí Andrés Manuel.

¿Qué piensa Diego Valadés al respecto? Se lo pregunté. Palabras más, palabras menos, esto fue lo que dijo:

- No me incomodó lo que dijo el Presidente –comenzó–. Yo entré a la política en el sexenio de Miguel de la Madrid. Comencé con (Manuel) Bartlett, fui su primer director jurídico…; ahí le falló el tiempo.

En política social –agrega–, tengo simpatía por lo que realiza su gobierno. En lo que no estoy de acuerdo es en el súper presidencialismo. Ahí no comparto. He sido crítico del sistema presidencial mexicano desde hace muchísimo tiempo y con lo que está haciendo él (AMLO), concentrando el poder en una persona, con más énfasis.

Respecto de las personas con las que el Presidente lo identifica (Claudio X. González, Enrique Krauze, Liébano Sáenz), Valadés apunta: “Con ellos tengo mis propias discrepancias...”.

Pero sobre todo, el investigador de la UNAM asegura: “No me siento aludido. No me pongo el saco del neoliberalismo… No me siento neoliberal y me aplico. Si me encontraran algún sesgo neoliberal, estoy dispuesto a retractarme”.

En suma, concluye al respecto: “No se lo tomo a mal”.

Lo que sí le dolió a Valadés fue la descalificación general –salvando a Zaldívar– que hizo AMLO de los ministros de la Corte. Le pareció “injusta”.

No todos son conservadores, alegó. Por ejemplo, Juan Luis González Alcántara no tiene nada de conservador. Él sería el candidato natural a suceder a Zaldívar, apuntó, ya fue presidente del Tribunal de Justicia del DF en tiempos de López Obrador como jefe de Gobierno y lo defendió frente al desafuero.

Javier Laynez es liberal. Riguroso como abogado, pero no conservador. Yazmín Esquivel fue presidenta del Tribunal de lo Contencioso y muchísimas veces en contra de autoridades. Muy orientada a la defensa de lo que consideraba equitativo. Podría ser la primera presidenta de la SCJN.

