Dirigencia de Morena, irresponsable

Resulta incomprensible este diferendo que se está dando entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el partido Morena. Un diferendo provocado por una omisión no solamente de dos candidatos (Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón), ¡sino de decenas de otros candidatos! No hay ningún otro partido que haya sido tan omiso en tantos casos y a los que se le estén cancelando las candidaturas.

Son decenas de situaciones…, lo que refleja una grave irresponsabilidad de parte de la dirigencia nacional de Morena, que tendría que haber estado vigilante de que esas omisiones no se cometieran.

A diferencia de eso, lo que tenemos es una bronca en el INE –su votaciones han sido divididas; la última con una diferencia de un voto-; un tribunal que le regresa la pelota al INE, porque no quiere quedar como el villano de la película; un Presidente con resabios y animadversión hacia algunas de las autoridades electorales. Y nos hubiéramos evitado toda esta bronca si se hubiera cumplido con algo tan elemental, tan sencillo, como es presentar el informe de gastos de precampaña, plantea el exconsejero del Instituto Electoral del DF, Eduardo Huchim. Desde su punto de vista, el INE actuó con apego a la disposición legal que dice: Si no presentas tu informe de precampaña, no te permito que te registres. Pues sí… Otra cosa es que sea una sanción desproporcionada, reconoce.

Como también es cierto que el árbitro (el INE) está, por momentos, actuando como jugador y le mete goles a Morena. Pero es Morena quien le puso el balón al jugador-árbitro. “¡Es muy lamentable lo que pasa por la dirigencia de ese partido”, indica el autor de El sistema se cae, Las Conjuras, Que pex con el voto, e insiste: Nos hubiéramos evitado que incluso desde la Presidencia —yo diría en mala hora—, se hable de ‘un atentado contra la democracia’, porque no, no es un atentado contra la democracia”. Huchim se explica la animadversión de Andrés Manuel López Obrador hacia las autoridades electorales, por sus propias vivencias: Él fue víctima de muchas maniobras e injusticias en sus intentos anteriores por alcanzar la Presidencia, asegura.

Pero lo que habría que pedirle al Presidente —dice—, es que no olvide que en este momento ya no es candidato, sino que es jefe del Estado Mexicano: “Sus actitudes, declaraciones y sus conductas, tienen que ir de acuerdo con ese rango superior y no bajar a la arena electoral, así tenga la razón… Conservar esa majestad que debiera tener la jefatura de gobierno, hacerla brillar, y no lo contrario”.

•••

GEMAS: Obsequio del diputado Pablo Gómez: “Ese artículo transitorio para prolongar por dos años adicionales la presidencia del ministro Zaldívar, en la Suprema Corte, no podría transitar ni aun cuando fuera aprobado y promulgado. Mejor decirlo desde ahora”.

