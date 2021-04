Córdova no se asusta

Desde que iniciaron los debates contra el árbitro electoral provenientes de integrantes de la 4T, Lorenzo Córdova, presidente del INE, ayer reconoció, que sí sintió las amenazas del aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, pero dejó en claro que no se amedrenta a pesar de las intimidaciones directas.

“Amenazado, sí. Si alguien te dice que va llevar a un conjunto de personas a tu casa sin estar invitadas, pues eso es una amenaza. Cuando te llevan un féretro y se refieren a uno, como rezó. Cuando te llevan un féretro con tu nombre, que por cierto es una cosa de pésimo gusto, me parece, cuando estamos lamentando el fallecimiento (de miles) de personas por el COVID, ¡que me digan! ¿Eso qué es? Ahora, amenazas he tenido, hay y seguramente seguirán habiendo; amedrentarme por eso: pues no”, dijo.

Córdova estuvo como invitado en el primer programa de televisión de Me lo dijo Adela, en El Heraldo TV, donde señaló que a pesar de las amenazas el árbitro seguirá enfocado en hacer cumplir la ley porque para eso fue constituido el IFE, hoy nombrado INE, a propuesta precisamente del lopezobradorismo a partir de las derrotas electorales de 2006 y luego 2012 que le impidieron llegar al poder.

Es la primera vez en la historia del organismo que el partido en el poder busca remover a los consejeros que muestran argumentos diferentes a la hora de las votaciones de dictámenes que llegan a sus manos.

El riesgo de las sesiones virtuales. Heriberto Galindo, senador del PRI, cuenta que el jueves en que se sometió a votación el artículo transitorio para reelegir a Arturo Zaldívar, ni él ni sus compañeros conocían el texto que incluía esa propuesta en una sesión virtual donde no estaba presente la mayoría de los legisladores.

“Fue un ofensivo albazo abusivo, del cual confieso que me di cuenta de ello hasta que escuché al senador Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, quien estuvo brillante, valiente y contundente. Mis respetos.

Padecimos los riesgos que ocasionan las sesiones virtuales, pero sobre todo el abuso cometido, al incorporar un texto sin aviso y por la trastienda”, nos asegura el legislador por Sonora.

Lo que se dijo desde un principio, al polemizar entre los grupos políticos las discusiones en el Senado sobre el tema de las sesiones virtuales, ya se consumó: de que la bancada mayoritaria y sus aliados aprovecharían la distancia para manejar los temas a su manera y en caso de buscar sacar provecho para sus fines, la mecánica de las nuevas sesiones ayudaría en su favor. El caso revela el descuido de los senadores de oposición, el agandalle de la mayoría, pero lo más importante es que las tendencias en redes sociales sobre las discusiones que se desarrollan en las plataformas defendieron la Constitución.

UPPERCUT: Según Nacho Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, en su grupo parlamentario analizan con cuidado la minuta enviada desde el Senado para aprobar o reprobar la reelección del presidente de la Corte, y que también tiene previsto conversar con el ministro Arturo Zaldívar para conocer su punto de vista sobre la decisión de los senadores.

Más que conversar con el ministro presidente, al diputado por Morena y sus compañeros de Legislatura les hace falta leer el artículo 97 de la Constitución, la que protestaron guardar y hacer guardar. Señala: Cada cuatro años, el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

Por ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

avh