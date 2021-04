Casi perfecto

De esas veces que llego a la casa de todos ustedes, después de un día pesado, y lo único que quiero es prender la televisión y ver un buen partido de beisbol. Pero no me imaginé que me sentaría a ver historia; por poquito me toca ver en vivo un segundo juego perfecto. El único que he presenciado fue en televisión, un 7 de agosto de 2005, cuando Óscar Rivera, de los Leones de Yucatán (LMB) retiró a los 27 bateadores en fila en un encuentro de playoffs frente a los Guerreros de Oaxaca.

Al fin y al cabo, vi historia. El cubano-americano, Carlos Rodón, nos deleitó con una verdadera obra de arte en el montículo de los Medias Blancas de Chicago, consiguiendo el segundo juego sin hit ni carrera de la temporada y el número 20 en la historia del club.

Al igual que todos en el estadio, me agarré el rostro con un sentimiento de frustración cuando Rodón perdió la gloria del perfecto, al rozar el pie del cátcher boricua, Roberto Pérez, de los Indios de Cleveland, con una curva que quebró de más. Sin embargo, saborear las mieles del juego sin hit ni carrera es una experiencia que pocas veces se disfruta en vivo.

MÉXICO, PRENDIDO

Vaya inicio de temporada que han tenido los mexicanos en las Grandes Ligas: buen pitcheo, buen bateo y joyas a la defensiva que auguran una gran campaña para la tropa tricolor.

Me encantó ver la conexión de los hermanos Urías, por ejemplo, cuando en la semana tanto Ramón, de los Orioles de Baltimore, como Luis, de los Cerveceros de Milwaukee, se despacharon con un cuadrangular cada quién el mismo día y lo propio hizo Alejandro Kirk, con los Azulejos de Toronto. Ver también la actuación en la lomita de Julio Urías, Víctor González y demás lanzadores, es de verdad gratificante. Esperemos que la racha no pare.

LISTAS LAS TRANSMISIONES

Por fin la Liga Mexicana de Beisbol se arregló con diferentes televisoras para la transmisión de los juegos del circuito veraniego. Cadenas y canales como ESPN, Multimedios, TV Azteca Digital, Canal Once y Capital 21, llegaron a un acuerdo para estarnos llevando a la pantalla toda la acción, y ojalá sea ya una punta de lanza para que la proyección de la pelota en nuestro país tome la fuerza que necesita.

Por MANUEL ZAMACONA

