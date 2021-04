Lo dijo y no creímos: “al diablo con sus instituciones”

“Señor hazme un instrumento de tu #4Transformación” pareciera ser la plegaria de Félix Salgado Macedonio al Presidente en su camino a la gubernatura de Guerrero. Es un error creer que el debate es solamente sobre el registro como candidato o un tema de género, en el fondo es sobre las instituciones.

Ayer, el presidente se refirió al tema en la #Mañanera señalando que “en la democracia manda el Pueblo, no las estructuras”. Lo dicho es sinónimo de “al diablo con sus instituciones”. La diferencia en el tono está en que no es lo mismo hablar en el Zócalo que dentro de Palacio Nacional. Pocos metros físicos, enorme distancia política, aunque ambas tienen el mismo objetivo: erosionar.

El tema es de agenda nacional, pero quienes votan son los guerrerenses. ¿Cuál es el mandato del Pueblo en ese estado?

De acuerdo con datos de Simo Consuling sesenta y dos por ciento sabe que Salgado Macedonio ha sido acusado de violación. Treinta y ocho por ciento percibe que son reales las acusaciones, y un 37% no sabe o prefiere no contestar.

Siete de cada 10 guerrerenses señalan que no debe ser candidato y 57% considera que debe invalidarse su candidatura. Estos datos nos muestran que en algo el presidente López Obrador tiene razón. Tres de cada 10 guerrerenses están de acuerdo con él y dos de cada 10 a nivel nacional: las acusaciones son por motivos políticos.

La invalidación de la candidatura es por un tema técnico-legal y operativo, no la presunción de violación física. El debate esta sesgado, pero eso no es nuevo y es parte del juego político. La habilidad está en escapar de la política para que la opinión en contra no te persiga.

En este caso, ni con amenazas que los juristas señalan como motivo de cárcel, lo han logrado. En una elección la estrategia electoral es clave, pero no lo es todo. Solo el 22 por ciento de los guerrerenses esta muy o algo dispuesto a votar por Salgado al tener conocimiento de estas acusaciones.

En contraste, el triunfo de Morena esta dado sea quien sea el candidato. Podrían poner a cualquier candidato y la mitad de la intención de voto sería por ese partido. Si la vanidad política lo permite, Salgado podría incluso gobernar desde la sombra. Lo que se juega esta a nivel nacional.

Esta claro, estos datos no son novedad para el Presidente, su olfato político, aún desde Palacio Nacional es simplemente genial. El debate es oportunidad política. Más temprano que tarde su tribuna expondrá cómo la violación fue un montaje político (con independencia de su veracidad) para evitar la candidatura.

La erosión del INE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están dadas. Todo suma al primer mandatario. En política y poder, sombras son luces.

"Libertad No eres lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes: “prosperidad incluyente”. Hoy los mexicanos y en especial los jóvenes tenemos un nuevo espacio de debate y cambio. El Centro Ricardo B. Salinas Pliego nace del ejemplo.

El empresario lleva un tiempo debatiendo en redes sociales lo mismo con líderes de opinión que con quien cuestiona su postura u opiniones a través de Twitter. También tiene claro que esto es solo parte del ejercicio de libertad y que hay que emprender. Apunta en tu agenda de hoy la ceremonia de apertura y el programa de conferencias: centroricardosalinaspliego.org

Por ÓSCAR SANDOVAL

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

maaz