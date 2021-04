Personal médico pide ser vacunado, necesita ser vacunado, tiene derecho a ser vacunado. No hay una justificación para no vacunarlos a todos, sean del sector público o privado.

No hay explicación que valga, cuando se trata de mujeres y hombres expuestos al contacto con decenas de personas cada día. No solo son quienes están en la “primera línea” –por supuesto a mayor exposición, debe haber mayor prioridad-, sino todos; atiendan o no únicamente a pacientes con COVID, están en riesgo.

***

Claro, todos quisiéramos que las vacunas estuvieran al alcance de cualquiera en este momento. Pero no es así. Y eso lleva a priorizar. Priorizar no es discriminar. Priorizar es poner el énfasis en las poblaciones de mayor riesgo. Y ahí no debería haber demasiada discusión.

Personal médico –de mayor a menor riesgo-, adultos mayores y personas con comorbilidades, tendrían que ir primero. Contrario a eso, se ha vacunado a parte del personal de salud, sí, y a los adultos mayores de 60 años, pero se ha relegado a cientos de miles de personas que trabajan en el sector médico privado, anteponiendo lo mismo a servidores de la nación, que a profesores que no están dando clases presenciales y hasta atletas olímpicos.

La respuesta simplona, desde la secretaría de Salud federal, es que “el personal de primera línea ya ha sido vacunado”. Asegurarlo, es burlarse de más de 20 mil médicos de farmacias que a diario reciben pacientes con alta probabilidad de contagio. Es desensibilizarse con decenas de miles de médicos particulares que, en sus consultorios, tratan a personas con síntomas de COVID. Es faltarle al respeto a paramédicos y personal que en ambulancias traslada diario a personas contagiadas. El tecnicismo de la “primera línea” hace rato está rebasado. O no lo ven o no quieren verlo.

***

“Que nos esperen hasta que nos toque por edad, va poco a poco. Que quede claro para que no haya manipulación: se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados, o que los maestros den clases en escuelas particulares, es para todos. Aquí no se le da preferencia a nadie, ni al presidente que le dio COVID”, dijo López Obrador en la mañanera del viernes pasado, mientras a las afueras del Palacio Nacional, personal de salud del sector privado se manifestaba demandando les apliquen vacunas.

“El 20 de abril se tendrán, cuando menos con una dosis, vacunados a todos los adultos mayores y en esos días comenzarán con los maestros para tratar de terminar antes del día 15 de mayo y al mismo tiempo empezar con la población de 50 a 59 años”, afirmó. Qué bien. Pocas cosas generan mayor esperanza, que la vacunación masiva. Más, cuando se acompaña de fechas. Pero, ¿por qué si hay plazo para maestros, no puede haberlo para el personal médico que falta por vacunarse? ¿Por qué no son prioridad?

Por increíble que parezca, no todo el personal de la salud está siendo priorizado en el proceso de vacunación.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

jram