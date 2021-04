Más de un año se tardó en reconocer que ha sido terriblemente irresponsable. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, en el más reciente episodio del pleito que sostiene consigo mismo, se autocorrigió la plana.

Por fin aceptó que fue ligero e irresponsable hablar de fechas sobre el “pico” de la pandemia, proyectar el número de muertes y ponerle fecha al fin de la epidemia en nuestro país. Por fin aceptó que las palabras pesan y que no es de un técnico, mucho menos de un científico, utilizarlas sin rigor.

“Quizá no ha quedado totalmente claro en algunos medios cómo funciona la ciencia en ese sentido: no es factible que científicamente se pueda decir cuando empezaría una tercera ola (de contagios) o cuarta ola, o quinta ola, o primera incluso, cuándo llegaría a su punto máximo, cuántos casos involucraría (…), esto escapa de la realidad científica”, dijo el pasado miércoles en su conferencia.

López-Gatell vs. López-Gatell. Sus palabras y dichos lo exhiben contradictorio y errático. ¿Quién, si no él, se aventuró a dar pronósticos y hasta fechas específicas sobre el desarrollo de la pandemia? ¿Quién si no él, envolvió con palabras lo que no era “factible que científicamente se pueda decir”? Reconocidos los errores, ahora falta que se disculpe y deje el cargo.

Cuando México supera las 205 mil muertes por COVID, reconocidas por la autoridad sanitaria, el subsecretario tiene un ataque de mesura y responsabilidad.

Más vale tarde que nunca, sí, pero en este caso es demasiado tarde. Imposible olvidar que el 4 de junio, cuando revisó sus pronósticos de muertes, dijo que “el mínimo eran 6 mil, otro escenario era 8 mil, otro 12 mil 500, y teníamos así hasta 30 mil, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil”.

Imposible, no recordar que el 20 de abril decretó el aplanamiento de la curva y cuatro días antes, el 16, se aventuró a pronosticar que para el 25 de junio la epidemia “concluirá en el Valle de México”. No sucedió.

Imposible, hacer a un lado que el 1 de mayo aseguró que el “pico” de la pandemia llegaría el 6 de ese mes “y después comenzará a descender”.

Y que el 11 de junio, estimó que el “pico” sería la semana del 15 de junio. Tampoco atinó. Imposible no traer a la memoria que el 31 agosto afirmó que, “con base en proyecciones matemáticas”, en “octubre todos los estados, quizá menos dos o tres, estarán en semáforo verde”.

No pasó. Los errores son incontables. Las ligerezas lo han marcado. Las palabras usadas con irresponsabilidad tienen consecuencias. En una pandemia, matan. Y él ha sido irresponsable con ellas. Hasta él mismo ya lo reconoce. Su falta de rigor técnico, lo desatinado de sus estimaciones y su ineptitud al informar, lo han convertido en víctima de sí mismo.

