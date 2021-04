El PRI, agachón

Aunque la cúpula actual del partido lo ve con malos ojos —“no les gusta la crítica”, dice—, Roberto Madrazo Pintado se sostiene como priista. Y, por supuesto, sigue criticando lo que considera no está funcionando en estos momentos en el PRI.

El PRI, señala de entrada, “es agachón” frente al gobierno de la 4T. No da la impresión de ser un contrapeso real de Morena, ni del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

El ex gobernador de Tabasco recuerda incluso que a Alejandro Alito Moreno lo bromeaban llamándolo Amlito y no le extraña que Morena haya decidido rechazar una alianza con el PRI.

Madrazo no tiene claro si el actual Presidente del PRI quiere llegar a ser el candidato presidencial del PRI en el 2024 —“no he platicado con Alito”—, pero lo que sí sabe es que, para ello, hay que tener buenos resultados en la elección de junio próximo:“No puedes construir una candidatura sin buenos resultados”, advierte. Y las cosas no pintan muy bien para el Revolucionario Institucional en este 2021. Razones apunta varias el tabasqueño:

-No se hizo una buena sacudida del partido —desde abajo, municipio por municipio, colonia por colonia— a la llegada de Alito. Se nos fue el tiempo y hoy estamos en una competencia bastante desigual en la que nos va a costar trabajo competir en algunos lugares.

-Al PRI le ha faltado estrategia para poder ser uno de los contrapesos” de la 4T. Ha faltado coordinación rumbo a la elección entre las diferentes áreas de control del partido y nuestros gobernadores, diputados y senadores.

Incluso, acusa, “veo que el PAN tiene más estrategia de conjunto entre sus diputados, senadores y gobernadores que los que tiene el PRI con los nuestros”. A pesar de ello, considera que hay algunos candidatos con posibilidades de competir en las próximas elecciones pero, insiste, “lo que nos está faltando es clarificar nuestra posición frente al gobierno”.

Madrazo ve oportunidad para el candidato del PRI en Nuevo León, pese a que hay una fractura, porque ahí tanto Adrián de la Garza como Clara Luz Flores son una división del priismo: “Podemos ser competitivos a pesar de eso”, considera.

En Campeche “pudiera darse un elemento de competencia” por los derrapes que está teniendo la candidata de Morena, Layda Sansores (como el video que circuló en redes la semana pasada y le hizo daño). “Habrá que ver cuál es el comportamiento” de los candidatos y del propio electorado.

•••

ME OBSESIONÉ CON LA CANDIDATURA. Transcurrido el tiempo —a 15 años de distancia—, Roberto Madrazo reconoce que se obsesionó con la candidatura presidencial (con vistas a la elección del 2006, en la que se enfrentó con Felipe Calderón y López Obrador, quedando en tercer lugar).

“Cuando estás en el ejercicio del poder, ya sea poco o mucho, a veces se te nubla la mente. Y eso me pasó a mí –confía-. Me dejé llevar por algunas personas que me decían ‘eres el candidato, no debe haber otro, eres el único…’ Todas esas cosas que se dan en la política. Y yo reconozco mi error: me fui obsesionando con la posibilidad de ser candidato… Tal vez no era mi mejor momento…”

Según Madrazo, quizás con otro candidato más competitivo había “buenas posibilidades” de que ganara el PRI en 2006, pero tampoco vio venir —“ese fue mi otro error”— la “traición” de los 10 gobernadores, junto con Elba Esther Gordillo, para apoyar a Calderón. Esta parte de la charla venía a cuento a propósito de lo que pudiera decidir Alito más adelante. Pero por ahora, apunta, “no lo veo en el camino”.

•••

GEMAS: La policía rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) anunció que 31 niños de entre 6 y 11 años se integraron a ese cuerpo de protección.

Por MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

avh