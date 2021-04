Estas prendas serán "hit" y no pueden faltar en tu clóset

Llegó la primavera y con ella nuevas tendencias espectaculares que sí o si, tienes que tener en tu armario. Es el momento de sacar los colores vivos, los estampado llamativos y los accesorios más divertidos, que sin duda, no te dejarán pasar desapercibida en esta época del año. En esta temporada luciremos espectaculares con propuestas arriesgadas, coquetas y sobretodo femeninas. Entre las muchas opciones que tenemos como tendencia para Primavera 2021, te comparto mis favoritas para que no dejes de llevarlas para cualquier ocasión.

El top bandeau: se trata de una propuesta súper sexy para llegar con tus power suits, con jeans o con shorts. Es un top estilo “banda” rectangular que puedes lograr usando una mascada, un bralette o un strapless. Se ve simplemente espectacular con cualquier prenda de corte alto para sólo enseñar un poco de piel y conservar el elegante look.

Blazer XL: Las prendas oversized seguirán en esta primavera, pero un básico sin duda es un saco de corte amplio, opta por colores combinables como el beige, negro o blanco, los tonos pastel también serán consentidos.

Maxi gabardina: No hay nada más clásico y elegante que un trench coat, y lo mejor es que se usan todo el año. Será la prenda clave para llevar desde con jeans, hasta encima de tus vestidos estampados favoritos. El clásico es en color beige, pero también hay una gama de tonos hermosos y súper vibrantes que estoy segura que te encantarán.

El mono: mi prenda favorita, pues ya no tienes que pensar más que en los accesorios. Encontrarás una gran variedad pero los de mezclilla natural o teñida me encantan Puedes estilizarlos con tacones, sandalias o tenis. Agrega cinturones y joyería llamativa para rematar tu look con mucho estilo.

Bermuda shorts: ¡claro que esta prenda no podía faltar! Este estilo de shorts largos pueden llegar por arriba o por debajo de la rodilla, siendo una opción estilizada y elegante, ideal para todo tipo de cuerpos. El corte recto es el más común y queda increíble con blazers XL, formando un traje corto ideal. Notarás que para esta primavera 2021, se arriesgaron un poco más en cuanto a telas, pues además de la clásica mezclilla que te queda con todo, también predominará el “tweed”, el cuero y otros textiles llamativos.

Estas son sólo algunas de las prendas que veremos mucho en esta temporada, además de los colores pastel, los estampados florales, el tejido crochet y los cortes asimétricos. Disfruta del calor y de estas tendencias tan favorecedoras y originales.

POR CHANTAL TORRES

COLABORADORA

@CHANTALTORRES

avh