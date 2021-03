¿Multijugador o mundo abierto?

La experiencia de juego es cada vez más amplia y enriquecedora para los jugadores. Se pueden pasar horas enteras solo descubriendo los escenarios y mundos que ofrecen varios títulos. Pero, ¿qué enriquece más la experiencia de juego? Un Uncharted, GTA V, The Last of Us, o un título como Assassin's Creed?

Con la pandemia los gamers desarrollaron ciertos patrones de juego que al final representaban el amplio repertorio de géneros y títulos disponibles, pero, ¿qué género está predominando en estos tiempos de aislamiento social? ¿El multijugador online o los juegos de mundo abierto?

El efecto Animal Crossing: New Horizons

Uno de los nuevos éxitos comerciales de Nintendo es sin duda Animal Crossing: New Horizons, un título para todas las edades y que ha logrado acercarse en ventas con 31 millones de copias, sino que está apunto de superar a Mario Kart 8 Deluxe quién ha vendido 33 millones de unidades, y como dato, está cerca del récord de Grand Theft Auto V cuando salió para las consolas de PS3 y Xbox 360, sería un golpe de autoridad para Nintendo.

El género de este juego es de Simulación de Vida, lo que significa que podemos recrear acciones de vida con el sentido de que el reloj biológico y calendario de fechas especiales avanza. Además la conexión online permite a los usuarios establecer contacto y relacionarse en el juegos con otros usuarios de varios lugares de todo el mundo.

Tom Holland revela Spider Man: No Way

Una de las sagas que más expectativa está generando por las teorías del multiverso, es la saga de Spider Man, y después del boom y recibimiento de la serie de WandaVision y el próximo estreno de Falcon y el Soldado del Invierno en Disney+, parece que la pausa que se ha tomado la franquicia después de Avengers End Game acabó. Mediante un video, Tom Holland y Jacob Batalon, revelan el nombre del tercer título de la saga: Spider Man: No Way.

Aunque los rumores y posibles spoilers de Tom Holland van a seguir, el actor en una entrevista para Variety, que será sin duda la película con un superhéroe en solitario, más ambiciosa de la franquicia, y de confirmarse el multiverso, sin duda que pasará al siguiente nivel del entretenimiento, poder ver a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland juntos interpretando a diferentes Spider Man. Otra teoría es que la secuela de Doctor Strange in The Multiverse of Madness, también conectará con Spider Man 3, una locura lo que se viene, además podría llegar la película a salas a finales de año.

La tecnología como motor económico

¿Cómo se estará dando la transformación digital en nuestros días? Aumentar la productividad y desarrollar un nuevo paradigma económico, pero sin perder de vista la visión en pro del futuro más tecnológico.

Para ejemplificar el cambio tecnológico que está ocurriendo, Huawei publicó su séptimo informe anual de Índice Global de Conectividad (GCI) y expone de manera precisa, 5 etapas en la era de la transformación digital y cómo será parte de la nueva disrupción económica.

La transformación digital ya está ocurriendo y las industrias están evolucionando, se están eficientando tareas mediante la generación de una comunicación más eficiente a partir del enfoque en la realización de tareas. Un cambio importante es la implementación de las TIC en tareas automatizadas, permiten realizar múltiples tareas y compartir información de manera más eficiente.

Por David Mendieta

Director de Operaciones en Metrics

david.mendieta@metrics.digital

https://twitter.com/DavMendieT