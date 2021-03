Mujeres, hoy hartas de atole con el dedo

Mucho cuidado. Agraviadas e ignoradas, las mujeres de México luchan hoy lunes contra la indiferencia y la violencia en su contra. Muros de tres metros pretenden aplacar sus demandas, pero ya están llenos de nombres de víctimas.

Ya basta, no más simulación, ni atole con el dedo. Pueden empezar con el caso Macedonio, si quisieran, pero la estrategia de Morena es esperar a que pase el Día Internacional de la Mujer para comenzar la campaña por Guerrero.

Ahora que la misma Secretaría de Seguridad federal reconoció que tuvo a bien recibir en sus oficinas nada menos que al jefe de la mafia rumana, Florian Tudor, que con su gente sigue operando impunemente en el país, particularmente en Quintana Roo, más de uno se pregunta: ¿por qué tantas consideraciones a la delincuencia?

Por si fuera poca cosa esa nefasta señal, en pleno Reforma, junto al Senado, apareció un tianguis libre e ilegal de pasteles, bebidas y golosinas a base de mariguana que se trasladó a la glorieta de Chilpancingo. ¿Pos dónde están Alejandro Gertz y Omar García Harfuch?

También hay buenas. La Universidad de Las Américas de Puebla se suma a las instituciones educativas reconocidas internacionalmente, luego de que la Asociation to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International) otorgó una distinción a la Escuela de Negocios y Economía de la Udlap por su excelencia académica. El tema no es menor si para obtener esa acreditación sólo el 5% de las escuelas de negocios DEL MUNDO han alcanzado ese reconocimiento en materia de negocios. Enhorabuena para el rector Luis Ernesto Derbez.

Aunque usted no lo crea, en la localidad de Ramat Gan, en Tel Aviv, Israel, hay un callejón que lleva el nombre de Andrés Roemer, hoy caído en desgracia tras la lluvia de acusaciones, más de 60, por abuso sexual en su contra. Al conocer de la conducta del mexicano, funcionarios municipales de aquella comunidad ya pidieron sea retirado como se llama esa calle y por lo pronto se le devuelva el original de El Al Street. Voooy, con qué poquito se asustan, acá hasta cumple con el perfil para candidato.

¿Era primero los pobres o primero hacer más pobres? La pregunta viene a cuento porque, en 2019, el primer año de la actual administración, la pobreza extrema en México pasó de 10.6% de la población a 18.3%, según datos de la CEPAL, que añade que ese mismo índice de pobreza en nuestro país se duplicó en 2020, por encima de las demás economías del continente. Una vez más, la realidad nos recuerda que salir de la miseria no es por la vía de regalar el dinero de todos, sino capacitar para el trabajo y estimular a la libre empresa que genera empleos, ingreso, impuestos y riqueza.

Cuando en la brevísima carta de renuncia del jefe de la oficina de la SRE menciona que su decisión es por “la situación actual en la Cancillería”, lo menos que puede uno preguntarse es, ¿pues qué desorden trae Marcelo Ebrard en la dependencia? AMLO, quinta semana en caída consecutiva. 57.7% de aprobación el 27 de febrero, 57.0% el 6 de marzo. El desdén por el feminismo cobra factura.

POR ENRIQUE MUÑOZ

