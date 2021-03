Nada preocupa a candidatos sancionados por INE, TRIFE les dará luz verde

“No me puedo quedar callado por ser el presidente”, dice Andrés Manuel López Obrador, quien no comprende que precisamente, su investidura se lo le impide y le OBLIGA a ser imparcial y a gobernar para TODOS los mexicanos, no nada más para los suyos ni para hacer proselitismo a favor del partido de su propiedad. No extraña que ex consejeros del INE acusan que nunca la institución había sido tan agredida por un mandatario como ahora. En los albores de la próxima elección, el presidente debe demostrar que está a la altura del mayor compromiso democrático del país.

Para los que abrigan la esperanza de ver a sus adversarios políticos fuera de la contienda electoral por no haber reportado sus gastos de precampaña ante el INE, el TRIFE pronto les quitará la sonrisa devolviendo la candidatura a candidatos como Félix Salgado Macedonio por Guerrero o Raúl Morón por Michoacán. Dicen que el Tribunal Federal Electoral es más guinda que una zarzamora.

México se ha convertido en el tercer país del mundo con mas muertos por la pandemia con mas de 200 mil oficialmente reconocidos, después de Estados Unidos que lleva más de 553 mil y Brasil más de 290 mil, pero no se lo diga usted a nadie porque el zar anticovid Hugo López Gatell está muy enojado con aquellos que tienen “la afición” de mencionar cifras redondas de los fallecidos. De ahora en adelante, sólo hablaremos los beneficios de su estrategia anticovid, como no aislar individuos positivos para darles tratamiento, o pasear por la Condesa sin cubrebocas aún sabiendo que se está contagiado, como él lo ha hecho.

Se agrava el desempleo en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que en comparación con 2019, en este 2021 la ocupación ha caído 19.7%, es decir, uno de cada 5 mexicanos perdió su trabajo en los últimos dos años. Las áreas más afectadas han sido la manufactura con un 15%, el comercio con 19% y los servicios privados no financieros con 25%. En este último rubro, el más castigado, están la peluquería, la tintorería, la tiendita de la esquina, esos que no han merecido apoyo del gobierno federal, como el generoso préstamo de 150 millones para Epigmenio Ibarra, el propagandista número uno de la 4t. Hay prioridades...

México ha quedado fuera, por segundo año consecutivo, de la lista de los 25 países más atractivos para invertir, debido a la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador y a nuestro bajo crecimiento, según la consultora AT Kearney. Los países más atractivos para los capitales, el empleo y el crecimiento siguen siendo Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia y Australia. ¿Será tan difícil ver que están haciendo allá para pertenecer al destacado club?

Se desinfla en Tlaxcala la candidatura al gobierno de ese estado de Anabell Ávalos por la coalición PRI-PAN-PRD. Sus cuadros y operadores muestran preocupación ante las cifras bajas y la suma de negativos en la intención de voto para la abanderada de Unidos Por Tlaxcala. Dicen que viniendo de atrás, trepa al segundo lugar el aspirante de Redes Sociales Progresistas Juan Carlos Sánchez García, “Saga”, como le conocen en aquellos lares, quien ahora va a la caza de la abanderada de Morena Lorena Cuéllar, que marcha a la cabeza de las preferencias.

Hablando de candidatos y gubernaturas en juego, dice Mario Moreno, de la alianza PRI-PAN-PRD para Guerrero, que está en un empate técnico con Félix Salgado Macedonio. Ya encarrerado, Moreno Arcos asegura que pronto estará arriba en las encuestas. Se vale soñar.

