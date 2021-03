La culpa es de Morena

Más allá del fallo del INE en torno a las candidaturas de los morenistas Félix Salgado, Raúl Morón y unos 50 aspirantes más, lo que refleja esta situación es que Morena vive en un desorden permanente y cada uno de sus integrantes hace lo que le viene en gana.

El partido en el poder carece de reglas, normas y una vida institucional que permita darle cauce a las exigencias del momento. Cuenta con documentos básicos, pero todos son letra muerta a la hora de los procesos internos.

De eso dan cuenta los casos que revisó y votó ayer el INE. Pero es algo de lo que no hablan ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni los demás dirigentes del morenismo. Es mejor acusar al árbitro de orquestar una campaña de desprestigio contra Morena, que voltear a ver el tiradero que tienen internamente.

Dirigentes, legisladores y autoridades son los propios causantes de la crisis institucional que padecen. Creen que por ser mayoría y contar con el respaldo de su dirigencia o el padrinazgo de Palacio Nacional, pueden saltarse las reglas del juego.

Independientemente de los señalamientos en curso, por violación y abuso sexual, a Salgo Macedonio lo llevaron al banquillo de los acusados por no presentar sus reportes de gastos de la precampaña, lo que deja ver un desprecio contumaz por las autoridades. Lo mismo que ocurrió en cinco decenas más de candidatos.

De eso ya tomaron nota no sólo en el INE, sino también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde coinciden en el diagnóstico sobre la falta de respeto e incumplimiento de los morenistas con las instituciones.

Pero esto no surgió de la noche a la mañana, me lo dijo uno de los magistrados del Tribunal Electoral. Considera que fue el propio jefe del Ejecutivo el que enseñó a sus correligionarios el camino de desprecio a las instituciones electorales. La campaña en su contra es permanente, lo que hace suponer que el desprecio de los morenistas por la ley continuará, no como un deporte nacional, sino como algo con otras negras intenciones: buscar que desaparezca el árbitro y la instancia encargada de calificar las elecciones. Esa es la visión que tienen consejeros y magistrados sobre la actuación de Morena y su jefe político, el presidente López Obrador.

•••

Tan torcida anda la cosa en Morena, que las investigaciones sobre diversos ilícitos, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, alcanzan a sus propios candidatos, como Félix Salgado Macedonio, quien está en la mira de Santiago Nieto y sus investigadores.

Pero no son los únicos. La UIF investiga a todos los candidatos de la oposición a la gubernatura de Nuevo León, así como a otros aspirantes a cargos de elección popular también de Morena.

Por ejemplo, las autoridades investigan a Héctor Santana, precandidato a la presidencia municipal de Bahía de Banderas. Lo acusan por despojo y extorsión, además de tener vínculos con el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, prófugo de la justicia, acusado de lavado.

•••

En aras de hacer frente a la ofensiva de López Obrador contra los órganos electorales, los presidentes del INE y del Tribunal Electoral, Lorenzo Córdova y José Luis Vargas, acordaron cerrar filas.

Han sostenido encuentros para analizar los mensajes del primer mandatario y uno de los principales acuerdos a los que llegaron fue actuar institucionalmente, con base en las atribuciones que otorga la ley a cada uno de los órganos involucrados.

No les gusta que el jefe del Ejecutivo los vulnere con sus declaraciones, porque pone en tela de juicio su actuación y hace pensar que busca desaparecerlos, lo que sentaría un muy mal precedente para la vida institucional y democrática del país.

•••

Y como dice el filósofo... Nomeacuerdo: “Cuando los hombres honrados se van a su casa, los pillos entran en la de gobierno”.

Por ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

rcb