Un saldo devastador, 365 días después

Demoledora, cruda, realista y reveladora, así fue la portada que publicó ayer El Heraldo de México, al cumplirse un año de que el gobierno federal decretó en México la Jornada Nacional de Sana Distancia, por la pandemia del COVID-19.

Se cumplieron 365 días de confinamiento, con sus altas y bajas en el semáforo epidemiológico, pero el resultado ha sido devastador para los mexicanos.

El primer año de la pandemia lo cerramos con 199 mil 48 muertos, según datos oficiales, aunque hay cálculos matemáticos de expertos que estiman 398 mil fallecimientos. En el caso de los contagiados, la cifra oficial reporta dos millones 203 mil 41; mientras que los datos extraoficiales hablan hasta de cinco millones. Sea como fuere, millones de familias están moral y anímicamente golpeadas, sin soslayar el hecho de que unos 12 millones de mexicanos perdieron su empleo.

A pesar de las cifras alegres y mensajes de supuesto aliento, la 4T resultó un fracaso frente a la peor crisis económica y sanitaria de los últimos tiempos. Se ha convertido en lugar común decir que nuestro gobierno quedó completamente rebasado, pero la realidad es ineludible.

El zar antiCOVID-19, Hugo López-Gatell, y el gabinete de salubridad, encabezado por el doctor Jorge Alcocer, le han quedado a deber mucho a los mexicanos.

En el ámbito económico, no hay industria o sector que esté libre de afectaciones. La industria automotriz, el turismo, los colegios particulares, restauranteros, la aviación comercial, la agroindustria, la construcción, las artes y el entretenimiento, entre otras, están en números rojos, muchas de ellas al borde de la quiebra. No hay visos de solución. Y la vacuna, que en un momento se convirtió en la esperanza para muchos, no terminar de llegar.

Ni siquiera han terminado de inocular a los adultos mayores de todo el país, mucho menos a la totalidad del personal médico. Pero eso no es lo peor. Autoridades federales, incluido el presidente López Obrador, advierten que después de las vacaciones de Semana Santa se espera la tercera gran ola de contagios, mayor incluso a la de las fiestas decembrinas. No se trata de alarmar, pero sí de aceptar la tristísima realidad y actuar en consecuencia, porque estamos muy lejos de domar a la pandemia, aunque en Palacio Nacional nos quieran hacer creer lo contrario.

El Partido Redes Sociales Progresistas podría entrar en un serio conflicto, debido a que gente muy allegada a su dirigente nacional, Fernando González, lo acusa de haberse despachado con la cuchara grande en la designación de candidaturas. No sólo metió a su esposa Maricruz Montelongo a las listas, sino que también incorporó a su comadre Rosa Elvira Ceballos, como plurinominal.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “No es propio del médico entonar cantos mágicos ante la dolencia que necesita bisturí”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

