Crisis sin cambios

A Ricardo Ferretti no le bastan las míseras estadísticas que presume la segunda nómina más cara del futbol mexicano. El que se dice subcampeón del mundo, por un chiste de torneo inventado por la FIFA, en el certamen doméstico no pudo con Necaxa, Mazatlán, San Luis, Pachuca o Puebla. Cinco derrotas y la ridícula cantidad de 12 goles a favor en el mismo número de partidos, por 14 recibidos, para estar de momento fuera del repechaje.

Numéricamente Ricardo es el estratega más grande de la actualidad. Pero, con respeto, siempre me quedará la duda de si dicha grandeza está sujeta al trabuco que le armaron, y si era imposible que un equipo que, en su momento, contó con 15 seleccionados nacionales al mismo tiempo, fallara en salvar las papas. Quizá con esos jugadores hasta Sergio Bueno dejaría de ser malo.

El escuadrón felino alarma y lo hace en serio. Contra Tuzos, último sitio de la clasificación durante 10 jornadas, no tiró una sola vez a portería. Se ha quedado cuatro partidos sin anotar; es decir, un tercio del campeonato, y cinco de sus 12 goles los ha fabricado en dos duelos. Pero lo verdaderamente alucinante es la nula autocrítica que exhibe el brasileño, al decir que ofensivamente no están tan mal. La zona de confort y la falta de hambre es canija. Las estadísticas dicen que Tigres es el equipo que menos corre. Se lo pudiésemos achacar a la edad, pero entonces, ¿por qué Rayados, con jugadores de características similares, es el tercer equipo con más distancia en la liga?

Los 11 becados al cien por ciento del profe ya le están haciendo daño al resto del salón. “Para qué me mato en la cancha, si siempre seré titular”, debe ser la lógica de los consentidos; “para qué entreno bien si no me va a meter, o sólo lo hará cinco minutos para exhibirme y si no funcionan las cosas decir que no rindo”, deberá ser la de los olvidados. Tengo dos laterales izquierdos nominales y prefiero improvisar a Dueñas. Pizarro está lejos de ser el equilibrio de antes y permanece en la cancha. Aquino, que lleva dos años sin desborde, es intocable. Muchos podrán decir que defiende, pero fue contratado para atacar. Diente López se cansa de restregarle goles y sólo es titular ante una lesión, y cuando es el mejor de la cancha, el premio es salir de cambio.

Leo Fernández manufacturó 12 dianas con Toluca en 10 partidos; con Tigres, el torneo pasado, participó en nueve, de los cuáles sólo perdieron uno. Hoy no recibe oportunidades.

El éxito de los nicolaítas fue la juventud; hoy es el equipo más longevo. Ojalá, por el bien de esta institución, Culebro, recién llegado, ponga orden y le diga a este técnico y jugadores que se dejen de sentir eternos y vivir del pasado.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

